Первый канал
Санкт-Петербург
12:29 24 апреля 2024, среда
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24 апреля, среда, 11:30

Все приметы весны: прогулка по экомаршруту «Бугаиная тропа» и другим заповедникам города

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Санкт-Петербург находится в устье реки Невы, это самая восточная часть Финского залива, и, как бутылочное горлышко, он собирает большие потоки мигрирующих птиц. И именно весной здесь больше всего пернатых.

Новая Бугаиная тропа проложена вдоль берега. Лебеди, выпи – любители природы могут увидеть и услышать много интересного. А заповедник "Сестрорецкое болото" помогает миграции серых жаб. Что и кого можно ещё увидеть на городских экологических маршрутах – в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.

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