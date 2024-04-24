Все приметы весны: прогулка по экомаршруту «Бугаиная тропа» и другим заповедникам города

24 апреля, среда, 11:30

Санкт-Петербург находится в устье реки Невы, это самая восточная часть Финского залива, и, как бутылочное горлышко, он собирает большие потоки мигрирующих птиц. И именно весной здесь больше всего пернатых.

Новая Бугаиная тропа проложена вдоль берега. Лебеди, выпи – любители природы могут увидеть и услышать много интересного. А заповедник "Сестрорецкое болото" помогает миграции серых жаб. Что и кого можно ещё увидеть на городских экологических маршрутах – в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.