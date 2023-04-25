Проект "Театр без границ". Искусство способное согреть сердце

25 апреля, вторник, 09:57

Уникальность творчества в том, что оно способно раскрывать потенциал абсолютно каждого человека. Именно поэтому организация "Перспективы" в работе со своими подопечными, людьми с инвалидностью, используют практически все виды творчества. В частности с 2007 года они работают в уникальном международном театральном проекте "Театр Без границ".

В спектакле "Основные моменты" нет сюжета. Зто набор этюдов-лоскутков, соединенных в одеяло, которое, как обещают постановщики, согреет всех людей, независимо от места жительства и особенностей. "Театр без границ" - лауреат российской национальной премии "Арлекин", в этом году вновь участвует в фестивале. 25 апреля со спектаклем "Основные моменты" на сцене Упсала—цирка. Вход свободный, по предварительной регистрации. Но сделав свободное подношение, каждый зритель сможет поддержать работу "Театра без границ".

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург