Продовольственная безопасность. Как спасти почву от истощения и загрязнения?

10 декабря, понедельник, 15:32

Вот так выглядит современная карта почв Петербурга и Ленинградской области. Ученые работали над ней больше пяти лет. Ведь последний раз карта обновлялась 50 лет назад. И если взглянуть на ее предшественника, сразу видно насколько изменился почвенный покров. Лесов стало меньше, городов, сел и дорог стало больше. Как это влияет на экологию в целом, сегодня выяснял Первый канал.

Такой подробной почвенной карты нашего региона еще не было. На ней указан не только сам рельеф, но и антропогенное воздействие на природную среду. Кроме того, это, по сути, цифровая база данных, за любым графическим символом здесь скрывается подробная информация о каждом клочке земли.

Борис Апарин – Научный руководитель Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева:

"Это картинка, а к ней еще целый массив информации данных, который нам раскрывает значение каждого контура, его роль в жизни людей, его свойства. Сегодня же обсуждается проблема глобального изменения климата... "

Эти проблемы, в частности, обсуждали в рамках празднования Всемирного дня почв на пленарном заседании в СПбГУ. Здесь собрались ведущие почвоведы, экологи, эксперты в области продовольственной безопасности, экономисты и агрохимики со всего мира. По мнению экспертов, если сейчас не остановить глобальное загрязнение окружающей среды, к 2050 году на нашей планете не останется плодородных земель.

Агаси Арутюнян – Представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в России:

"Проблемы, связанные с почвой, увеличиваются. Это и эрозия почв, и деградация, это загрязнение и многие, многие другие факторы. Поэтому сохранение почв, их устойчивое управление сейчас является одним из важнейших аспектов обеспечения продовольственной безопасности во всем мире..."

Именно поэтому развитие органического сельского хозяйства - вопрос номер один во всем мире. В России в этом году был принят федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты, касающиеся этой деятельности. Так, например, применение химических пестицидов будет запрещено. Кроме того, появится система сертификации био продуктов, так как сейчас лишь 2 процента от их общего количества действительно являются таковыми. Доступ к реестру будет открыт, и любой покупатель сможет проверить подлинность документа.

Сергей Шоба – Директор Евразийского центра по продовольственной безопасности МГУ имени М.В. Ломоносова:

"Сейчас внимание к почвенным ресурсам возрастает по многим причинам. Но особенно последние несколько лет всем известные импортозамещения, санкции подтолкнули на нашем уровне в РФ внимание к рациональному использованию земельных ресурсов, повышению эффективности сельского хозяйства и всех цепочек , которые обеспечивают продовольственную безопасность."

О важной роли почв для жизни на планете в целом напомнили и участники экологических движений. В Международный день почв они вышли на парад. Колонна людей, одетых насекомыми, растениями и даже планетой Земля, прошла от здания СПбГУ до Центрального музея почвоведения им. Докучаева. Инициаторами проведения первого в мире Парада почв в 2014-м году стали именно петербуржцы. В последующие годы к акции присоединились и другие города России.

Елена Русакова – Старший научный сотрудник Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева:

"Эту инициативу подхватили . В Ростове-на- Дону, в Иркутске, в Барнауле, в прошлом и позапрошлом году в Москве, в МГУ и в Тимирязевский академии проводили этот парад, ну а сегодня этот парад стал всемирной площадкой, так как участники конференции будут принимать участие в этом параде."

Международный день почв в календаре появился в 2012 году, когда почвоведы всего мира на всемирном конгрессе решили таким образом привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. С тех пор праздник отмечают в каждой стране, и Россия не стала исключением.

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.