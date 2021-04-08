Прививочная кампания в Петербурге продолжается. Гатчина - официально стала столицей Ленинградской области. В Политехе открыли новые мастерские института среднего профобразования

08 апреля, четверг, 12:50

Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

Прививочная кампания против коронавируса в Петербурге продолжается. Последнюю неделю увеличение числа новых случаев заражения Ковид-19 в городе на Неве не наблюдается. Однако, начало расти количество госпитализаций с тяжелой формой протекания болезни. Самой надежной защитой от инфекции является прививка. На всех прививочных пунктах в городе достаточно вакцины, новые партии препарата поступают без перебоев.

Первую часть вакцины получили уже свыше 414 тысяч горожан, из них полностью курс вакцинации завершили более 300 тысяч петербуржцев.

Гатчина официально стала столицей Ленинградской области. Уже в ближайшее время начнется перерегистрация правительственных структур и Комитетов, а также их переезд на новое место работы. Он пройдет в несколько этапов и продолжится до 2024 года. Статус столичного города должен придать Гатчине новый импульс в развитии. Отдельное внимание будет уделено решению вопроса транспортной доступности, как самой Гатчины, так и ее связям с районными центрами.

В Институте среднего профессионального образования Политехнического Университета Петра Великого состоялось торжественное открытие нового учебного подразделения — Центра компетенций "Поварское и кондитерское дело, ресторанный сервис".

Приемная кампания в ВУЗы Санкт-Петербурга в этом году пройдет без изменений и в традиционных сроках, начиная с 20 июня. Одним из новшеств приема абитуриентов в высшие учебные заведения станет возможность подать заявление и документы в электронной форме.

Еще одним нововведением станет отсутствие фамилий в итоговом списке зачисленных в ВУЗ. Теперь счастливчикам, кто прошел конкурсный отбор на тот или иной факультет, придется искать не свою фамилию, а номер СНИЛС, либо другой идентификационный номер, присвоенный во время приема документов.

На этой неделе в Нижнем парке музея-заповедника "Петергоф" впервые после зимы запустили фонтаны Большого каскада и "Самсона".

В этом году фонтанная система Петергофа отметит свое 300-летие. Впервые воду сюда подали 19 августа 1721 года. Пока продолжаются работы по отладке системы перед летним сезоном. Все фонтаны нижнего парка заработают 24 апреля.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.