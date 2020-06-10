Приемная кампания в вузы 2020. Как поступить онлайн?

09 июня, вторник, 11:12

Пандемия коронавируса нового типа затронула и приемные кампании в российских ВУЗах. Студентом, по-прежнему, можно стать, только поступать придется дистанционно.

Стать дизайнером Полина решила еще в седьмом классе, поэтому к поступлению начала готовиться еще задолго до окончания школы. Выбор сделала в пользу петербургского Политеха. Диплом этого вуза сегодня ценится во всем мире. И если обычно в это время здесь можно увидеть толпы абитуриентов и их родителей, в этом году нет никого. Из-за пандемии приемная кампания пройдет полностью онлайн.

Санкт-петербургский Политехнический университет Петра Великого к дистанционному приему готовился с прошлого года. Он входит в список российских вузов, в которых реализуется эксперимент Министерства науки и высшей школы по он-лайн поступлению. Пандемия лишь ускорила запуск новых сервисов.

Чтобы понять, куда поступать, абитуриентам сегодня не обязательно лично посещать каждый вуз, достаточно заглянуть на официальный сайт и посмотреть, чем живет учебное заведение. Специалисты технических направлений, например, сейчас востребованы во всем мире. Поэтому многие российские предприятия начинают отбирать себе кадры уже среди студентов первокурсников и предлагают лучшим стажировки и повышенные стипендии. На заводе имени Климова подобная практика существует несколько лет. Большая часть работников здесь выпускники Военмеха и Политеха.

Профориентацией со школьной скамьи сегодня занимаются и многие вузы. Благодаря этому, например, университет ИТМО, ежегодно набирает к себе лучших будущих программистов со всей России. Одиннадцатиклассник Даниил Казанцев из Екатеринбурга еще до поступления придумал и самостоятельно разработал приложение для глухих людей. Сейчас оно проходит тестирование, итоги которого вместе с результатами ЕГЭ и личными документами абитуриент отправит комиссии по электронной почте.

Чтобы поступить в этом году в Университет ИТМО всего лишь необходимо создать свой личный кабинет на официальном сайте учебного заведения и при помощи пошаговой инструкции загрузить в него все свои документы. Никаких очных встреч не будет, результат так же вышлют по электронной почте. Кроме того, при необходимости могут разрешить и учиться дистанционно.

Если в технических вузах онлайн поступление восприняли, как старт для новых возможностей, к которым готовились давно, то в творческих этот формат пока сложно реализуем. В Российском институте сценического искусства готовы дистанционно провести консультации, и даже первые два этапа отбора. Но все же окончательное решение о зачислении обычно принимается в третьем туре, где просто необходимо очная форма общения.

Подавать документы в вузы, так или иначе, можно будет только после сдачи ЕГЭ, который перенесли на конец июля. Но несмотря ни на что вузы распахнут свои двери для первокурсников.

Ирина Товкалева, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.