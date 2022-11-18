Премия «Онегин», юбилей Пятой симфонии, новая экспозиция в Музее петербургских ангелов, выставка «Град Петров» и концерт Сергея Пенкина

Анонс событий культурной жизни Петербурга на ближайшие дни
Шесть работ Романа Шустрова из частных коллекций временно пополнили экспозицию Музея петербургских ангелов.
В воскресенье подведут итоги оперной премии "Онегин" - это событие состоится в Мариинском театре.
Вечером в пятницу в Большом зале Филармонии прозвучит Пятая симфония Дмитрия Шостаковича – этим исполнением отметят её 85-летие.
В "РОСФОТО" открылась выставка ""Град Петров. Петровский Петербург в зеркале искусства Серебряного века" - на фотографиях можно увидеть, как выглядел наш город в начале XX века.
В БКЗ "Октябрьский" Сергей Пенкин в субботу представит своё юбилейное шоу "Мой медиамир".
Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург