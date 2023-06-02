Праздник на площади Островского, «Археология Петербурга» в Петропавловке, премьера балета «Лазги. Танец души и любви», выставка работ Романа Шустрова

02 июня, пятница, 10:00

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга на ближайшие дни.

В Петропавловской крепости работает выставка "Археология Петербурга. Начало" - это первый этап к созданию музея археологии в нашем городе.

В воскресенье площадь Островского превратится в театральную сцену – город будет отмечать 200-летие драматурга и 100-летие площади его имени.

В галерее Варвары Скрипкиной открылась выставка работ Романа Шустрова, автора бронзовых петербургских ангелов.

Национальный театр Узбекистана привезёт в Петербург балетную премьеру "Лазги. Танец души и любви" и покажет ее в среду на сцене Александринского театра.

Подробности – Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.