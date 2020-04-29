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29 апреля, среда, 11:17

Полярники: жизнь в изоляции как часть профессии

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Для героев нашего сюжета жизнь в изоляции - это часть профессии. Находясь на полярной станции, они контактируют только с членами экспедиции, не ходят в кафе, театры и магазины. Полярники и их опыт жизни и работы "на удалёнке" - в репортаже на Первом канале.

(Видео со станции Восток)Мы находимся в центральной Антарктиде на научно-исследовательской станции Восток. В режиме автономной работы мы будем находиться 10 месяцев. На станции нас 12 человек. Ближайшие соседи в 500 километрах, это французская станция Конкордия. То, что вы называете режимом самоизоляции, для нас обычная работа, и сегодня мы покажем самоизоляцию по максимуму. 

Изоляция длиной почти год, в небольшом помещении и в замкнутом коллективе – для этих людей нет ничего невозможного. Прогулки на сто метров от дома при здешних условиях даже роскошь, на улице обычно сильный ветер и трескучий мороз. Однако первое правило у полярников в любых обстоятельствах сохранять физическую активность.

Когда все время занят, время летит быстро. На станции все фанаты своего дела и  увлечены работой.  Досуг выбирает каждый по душе, один из советов: поставить цель что-то изучить или освоить – чтобы к концу изоляции оценить результат.

Станция Восток - самая удаленная и самая суровая в Антарктиде. На станциях вблизи побережья по соседству работают ученые из других государств. Раньше они регулярно встречались: играли в футбол, отмечали праздники, но сейчас границы закрыли и там.

Александр Макаров,  Директор ААНИИ:

"Крайне важно не допустить привнос вируса… помощь оказать сложно… Сейчас зима начнется, никакого сообщения вообще не будет со станциями. Много же судов приходит по обеспечению станций…"

Александр Макаров руководит Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом в Петербурге, сам участвовал во множестве сезонных экспедиций. Говорит, что в любых условиях важно находить возможность и время, чтобы побыть с самим с собой.  

Подождать ещё пару недель, прежде чем вернуться домой, пришлось членам экспедиции, прибывшей на судне "Академик Трёшников". 20 апреля оно вернулось в порт Петербурга. И сейчас сотрудники, прибывший из-за границы, соблюдают самоизоляцию на борту.

Начальник экспедиции Вячеслав Мартьянов мудрость полярников формулирует так: нужно спокойно принимать ситуацию, которую не можешь изменить. 

Вячеслав Мартьянов, Начальник 65-й сезонной Российской антарктической экспедиции (РАЭ):

 "На Северной земле у меня был коллега, который считал дни, минуты, даже секунды до окончания экспедиции.. Нужно спокойно сказать: Да, сейчас такие условия."

Скоро в Петербург вернется еще одно судно "Академик Федоров" и доставит образцы льда из Антарктиды для дальнейших  лабораторных исследований.

Алексей Екайкин, Ведущий сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды ААНИИ:

"Это не что иное как замерзшая вода ледникового озера Восток… "

Лаборатории временно пустуют, сотрудники работают  удалённо из дома. Алексей Екайкин, хоть и побывал в 19 полярных экспедициях, признаётся, что самоизолироваться в квартире ему не просто.

Алексей Екайкин, Ведущий сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды ААНИИ:

"Дома, конечно, сложнее, потому что там это не ощущается как самоизоляция..."

Спокойствие и выдержка - это то, что сейчас так необходимо и на большой земле. Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики даже предложил использовать опыт полярников в условиях самоизоляции.

(Видео со станции Восток)Если на большой земле все сидят на карантине с семьями,  здесь не хватает семьи. Всем привет, берегите себя и своё здоровье.


Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 
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