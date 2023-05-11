Подготовка к летнему сезону в парке Ораниенбаум

10 мая, среда, 14:26

В парке Ораниенбаум заканчивают подготовку к новому сезону. Уже промыты почти все скульптуры, высажены растения на клумбы. В этом году в парке завершается масштабная реставрация – и впервые за долгое время он будет полностью открыт для посетителей.

Отмыть статуи, высадить цветы, выпустить из вольеров экзотических животных. Что еще нужно успеть сделать сотрудникам музея-заповедника "Петергоф" к новому туристическому сезону?

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург