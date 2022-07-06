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06 июля, среда, 11:24

По стопам Петра. Авторские экскурсионные маршруты в Петергофе

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Когда по Морскому каналу из Финского залива прямо к Большому петергофскому дворцу подходили суда с зарубежными гостями, перед ними открывался великолепный вид.

В этом была задумка Петра I: впечатления от роскошного убранства дворца контрастировали с представлениями иностранцев о нищей и необразованной Россией. Император со своей супругой встречал дорогих гостей на площадке и провожал в грот, откуда они по деревянной лестницу попадали во дворец. Сегодня хранители петровских музеев разработали ряд авторских экскурсий, воспроизводящих эти маршруты.

По любимым дворцам Петра в Петергофе прошла наша съемочная группа.

Абас Али-заде, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канала, Санкт-Петербург.

 

 

 
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