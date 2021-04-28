Петергоф в полной красе - сезон открыт!

28 апреля, среда, 11:31

Когда начинают работать фонтаны Нижнего парка Петергофа, в Петербурге начинается высокий туристический сезон.

Торжественный весенний пуск фонтанов, который открывает летний сезон - эта, казалась бы, неофициальная, но незыблемая традиция, была прервана в прошлом году. Из-за коронавирусных ограничений в 2020-м не было ни торжественного открытия фонтанов, ни традиционных весенних и осенних праздников в Петергофе. Посещаемость Нижнего парка, по итогам прошлого года, упала в 6 раз.

Елена Кальницкая – генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф":

"Здесь же столько времени людей вообще не было. Мы бились за то, чтобы парки открыли. Это было очень непросто. С одной стороны, мы понимали, что пандемия бушует, с другой стороны, нам надо было открываться. Но, прошу вот это осмыслить, Министерство культуры и Правительство музеи федерального уровня поддержали. Мы бы сами не выдержали, потому что музеи сезонные рухнули бы в первую очередь".

Между тем 2021-й год для Петергофа дважды юбилейный. 300 лет отмечает Петровский водовод – уникальная водоподводящая система, которая с 18 века и по сей день безотказно служит для питания знаменитых фонтанов. Недавно завершились ремонтные работы по историческому водоводу, который подает воду на главный фонтан Нижнего парка – знаменитый Самсон. Первые проверки фонтанной системы после зимы в этом году начались еще 24 марта.

Андрей Бирюков – начальник отдела фонтанов и гидротехнических сооружений ГМЗ "Петергоф"

"Были сильные морозы, была зима полосатая – то оттепели, то холод. Во всяком случае, все прошло великолепно. Никаких аварий ни на водоподводящей системе, ни на трубах не было. 5 апреля мы открылись, были проведены технические пуски, без каких-либо аварий".

Любуясь фонтанами Нижнего парка, мало кто из посетителей задумывается о той работе, которая происходит ежедневно для поддержания этого великолепия. Помимо 150 фонтанов Петергофа есть еще: каналы, шлюзы, дамбы и пруды, которые совокупно составляют больше 27 километров, которые проходит вода, чтобы добраться до фонтанов. Обслуживают эту систему около 30 специалистов – фонтанных мастеров.

Александр Корсаков – фонтанный мастер:

"Утром у нас идет торжественное включение. Каждый человек из нашей команды должен находится на своем месте и поворачивать свой фонтанный ключ. В течении дня у нас идет регулировка фонтанных струй. Каждая фонтанная струйка регулируется своим отдельным вентилем, поворачивая его, мы можем повышать или понижать струю, тем самым добиваемся правильной геометрии наших фонтанных струй".

Александр – фонтанный мастер со стажем. Знает каждый поворот многочисленных труб на своем участке парка. Путь в эту профессию простым не назовешь. Все начинают с сезонных рабочих, постепенно постигают все более сложные задачи, и лишь через несколько сезонов при должном старании, можно заслужить звание фонтанного мастера.

Александр Корсаков – фонтанный мастер:

"У каждого фонтанного мастера есть такое: с какой стороны лучше подойти к задвижке, какую руку первой положить на фонтанный ключ. У каждого отдела есть свои фишечки".

Еще одним юбиляром в этом году являются знаменитые вольеры - деревянные, архитектурно оформленные домики для птиц, которые расположены по обеим сторонам Монплезирской аллеи. Традиция содержания птиц в Петергофе была заложена самим Петром I и в его время это была, по-настоящему, императорская забава.

Анастасия Хижова – ведущий специалист по сохранению и изучению объектов живого мира ГМЗ "Петергоф":

"Заводятся небольшие обезьяны, огромные попугаи. К сожалению, мы не можем назвать, какие именно попугаи были тогда – не было классификации. Но в архивах написано: индийские попугаи, или зеленые попугаи. На тот момент это очень дорогая птица. Иметь попугаев в своей коллекции – это статус".

Пока у вольеров появились лишь несколько водоплавающих обитателей – лебеди, казарки и белолобые гуси. Экзотические птицы передут в вольеры из зимних квартир с наступлением настоящего тепла в конце мая. Каким будет новый сезон в Петергофе, пока не загадывают, санитарные ограничения, по-прежнему, в силе. Однако, подготовка к традиционному весеннему празднику уже началась.

Елена Кальницкая – генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф":

"Ждать прежде всего нашего Петергофского праздника. 22 мая, совсем скоро состоится наш знаменитый весенний праздник".

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.