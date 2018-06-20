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19 июня, вторник, 14:42

Петергоф: сто лет после революции

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Петергоф в числе четырех загородных императорских резиденций отмечает столетие музейной деятельности. Приморский парадиз строился как грандиозный триумфальный памятник в честь победы в Северной войне, открывшей столь необходимый выход к Балтийскому морю. Сегодня Петергоф самый посещаемый музей России.

Струи воды большого каскада взметнулись к небу под звуки знаменитого "Футбольного марша". Безусловный атрибут некогда имперской роскоши сегодня приветствует Чемпионат Мира по футболу.

Елена Кальницкая, Генеральный директор ГМЗ "Петергоф":

"Старый марш, который написан в 38-м году. Он прозвучал здесь на Большом каскаде. Вместо знаменитого гимна великому городу. И я думаю, это запомнится. В какой-то степени этот момент тоже уже стал историей Петергофа. Это интересно."

Императорские балы и приемы на высшем уровне ровно сто лет назад здесь прекратились сразу после революции 1917 года. С приходом к власти большевиков все императорское имущество национализируется. Дворцы становятся музеями, а их внутреннее убранство, впервые за историю России, становится доступным для обозрения простых людей. Массовые экскурсии проводились здесь уже в первые месяцы после революции...

 

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 
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