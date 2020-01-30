Петербургскому педиатрическому университету исполнилось 95 лет. Кто стоит на страже детского здоровья?

30 января, четверг, 14:35

С первых дней этой больницы здесь все было поставлено на научную основу. А через несколько лет здесь не только продолжили лечить детей, но и начали готовить врачей-педиатров. Петербургскому педиатрическому университету исполнилось 95 лет. Как и прежде, врачи берутся за самые сложные случаи и разрабатывают новые технологии диагностики и лечения заболеваний.

Сто пятнадцать лет назад на Выборгской стороне была основана крупнейшая в России детская больница, на базе которой девяносто пять лет назад был открыт Институт охраны материнства и младенчества.

Задача, которая тогда стояла перед врачами, по снижению детской и младенческой смертности, стоит и сегодня. С 1 января Петербургский педиатрический медицинский университет стал Национальным центром, профиль которого прежний - педиатрия.

Здесь никогда не скажут "нет" ни одному больному ребенку, откуда бы он не приехал. Оксана со своим малышом прилетела из Астрахани. У пятимесячного малыша была опухоль на сердце.

Опухоли на сердце у младенцев - крайне редкое заболевание. Такие операции в педиатрическом университете стали проводить всего несколько месяцев назад. И уже не один спасенный малыш.

Вообще все, что делают хирурги, кажется из области фантастики. Между тем, это сотни и тысячи спасенных малышей. Линард Артюх еще пару лет назад сам сидел за партой. Сегодня он молодой ординатор, кардиохирург и по совмещению ассистент на кафедре анатомии. Теперь он принимает экзамен у будущих педиатров.

А вот Валентина Ивановна Гузева в роли студента была 50 лет назад. Она окончила этот же педиатрический вуз и здесь же начала свою карьеру . С должности обычного лаборанта смогла дорасти до профессора и заведующей кафедрой. Валентина Ивановна является одним из лучших врачей в области нервных детских заболеваний. Она без труда находит контакт даже с самым замкнутым ребенком. А это только увеличивает шансы на быстрое выздоровление.

Большое внимание в больнице уделяют и реабилитации детей после хирургических вмешательств и травм. Есть много современного оборудования для укрепления мышц и тренировки движений. Сегодня Педиатрический университет - это более шестидесяти кафедр и полсотни отделений. Здесь проводятся более пятнадцати тысяч операций в год и почти сотня тысяч пролеченных детей.

Игорь Цыжонов, Антон Голубев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.