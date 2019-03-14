Петербургский Партнериат - площадка для делового общения и демонстрации инвестиционного потенциала

14 марта, четверг, 12:18

Российские регионы и зарубежные государства ищут совместные решения для малого и среднего бизнеса. В северной столице в эти дни проходит Петербургский партнериат – это крупнейший форум в области экономического сотрудничества и межрегиональных связей.

Электромобили, роботы и другие инновационные проекты – временно исполняющему обязанности губернатора Северной столицы экспозицию в "Экспофоруме" показали, что называется, "в деталях". Открывая Петербургский Партнериат, Александр Беглов призвал поддержать создание в городе новых наукоемких производств. Именно на эту сферу бизнеса сегодня ориентируется весь мир.

Александр Беглов – Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга:

"Петербург открыт для инвестиций, для того, чтобы здесь создавались предприятия. Мы, конечно, будем создавать условия, чтобы предприятиям было здесь комфортно. Наш город заинтересован в высокотехнологичных производствах, чтобы создавались высокотехнологичные рабочие места..."

Петербургский партнериат проходит в 13 раз. Традиционно в рамках форума почетные знаки и дипломы получили победители премии "Сделано в Санкт-Петербурге". В этом году первое место в номинации "За существенный вклад в рост экспорта" вручили акционерному обществу "Диаконт". Продукция этой компании сегодня широко известна не только у нас, но и за рубежом. Так, например, вот эти радиационно-стойкие камеры смогли вытеснить на рынке ведущих американских производителей, и сегодня они стоят на многих атомных электростанциях.

Михаил Федосовский – Генеральный директор компании:

"Мы поставили себе задачу доказать , что российские специалисты, что их квалификация абсолютно соответствует мировому уровню..."

Первое место в номинации "За существенный вклад в инновационную деятельность" в этом году получил Средне-Невский судостроительный завод. История этого предприятия началась в далеком 1912 году. И за сто лет непрерывной работы здесь было построено более 500 кораблей и судов по 43 проектам. Например, один из последних, катамаран "Грифон", который в августе прошлого года стал курсировать между Петербургом и Петергофом, претендует заменить знаменитые метеоры.

Владимир Середохо – Генеральный директор завода:

"Завод является сейчас ведущим предприятием России по строительству кораблей и судов из композиционных материалов, мы применяем много очень инновационных технологий..."

Возможно, суда Средне-Невского судостроительного завода будут курсировать и между Петербургом и Калининградом. Соглашение о круизном сообщении по этому направлению планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Укрепление межрегиональных связей сегодня важная составляющая государственной политики Российской Федерации, необходимая для сбалансированного развития всей территории страны.

Евгений Григорьев – Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга:

"Партнериат 13 лет назад начался, его участников было примерно около 200 человек, и то с натяжкой, на сегодняшний день – это больше двух тысяч..."

В этом году в Партнериате участвуют 35 регионов России и 14 стран. Кроме того, впервые в рамках форума работают информационные деловые центры Санкт-Петербурга за рубежом. Участники, желающие открыть свой бизнес в Германии, Италии, Китае или Греции могут проконсультироваться здесь по всем интересующим их вопросам.

Константин Габаэридис – Представитель информационного делового центра Санкт-Петербурга в Греческой республике:

"Много людей подходят, интересуются греческими товарами, заинтересованы привлечением инвестиций в Грецию, я думаю, результат будет очень положительный."

Важнейшее направление работы Петербургского Партнериата — это биржа деловых контактов. Место, где встречаются компании со своими потенциальными инвесторами и партнерами. В прошлом году здесь были заключены контракты для малого и среднего бизнеса на 80 миллионов рублей. Итоги этого форума подведут уже завтра, после окончания его работы.

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.