23:10 14 марта, четверг
RSS В избранное
14 марта, четверг, 12:18

Петербургский Партнериат - площадка для делового общения и демонстрации инвестиционного потенциала

Версия для печати

Российские регионы и зарубежные государства ищут совместные решения для малого и среднего бизнеса. В северной столице в эти дни проходит Петербургский партнериат – это крупнейший форум в области экономического сотрудничества и межрегиональных связей.

Электромобили, роботы и другие инновационные проекты  – временно исполняющему обязанности губернатора Северной столицы  экспозицию в "Экспофоруме"  показали, что называется, "в деталях". Открывая Петербургский Партнериат, Александр Беглов призвал поддержать создание в городе новых наукоемких производств. Именно на эту сферу бизнеса сегодня ориентируется весь мир. 

Александр Беглов – Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга:

"Петербург открыт для инвестиций, для того, чтобы здесь создавались предприятия. Мы, конечно, будем создавать условия, чтобы предприятиям было здесь комфортно. Наш город заинтересован в высокотехнологичных производствах, чтобы создавались высокотехнологичные рабочие места..."

Петербургский партнериат проходит в 13 раз. Традиционно в рамках форума почетные знаки и дипломы получили победители премии "Сделано в Санкт-Петербурге". В этом году первое место в номинации "За существенный вклад в рост экспорта" вручили  акционерному обществу "Диаконт". Продукция этой компании сегодня широко известна не только у нас, но и за рубежом. Так, например, вот эти радиационно-стойкие камеры смогли вытеснить на рынке ведущих  американских производителей, и сегодня они стоят на многих атомных электростанциях.

Михаил Федосовский – Генеральный директор компании:

ы поставили себе задачу доказать , что российские специалисты, что их квалификация абсолютно соответствует мировому уровню..."

Первое место в номинации "За существенный вклад в инновационную деятельность" в этом году получил  Средне-Невский судостроительный завод. История этого предприятия началась в далеком 1912 году. И за сто лет непрерывной работы здесь было  построено более 500 кораблей и судов по 43 проектам. Например, один из последних,  катамаран "Грифон", который в августе прошлого года стал курсировать между Петербургом и Петергофом, претендует заменить знаменитые метеоры.

Владимир Середохо – Генеральный директор завода:

авод является сейчас ведущим предприятием России по строительству кораблей и судов из композиционных материалов, мы применяем много очень инновационных технологий..."

Возможно, суда Средне-Невского судостроительного завода будут курсировать и между Петербургом и Калининградом. Соглашение о круизном сообщении по этому направлению планируют подписать на Петербургском международном  экономическом форуме в июне. Укрепление межрегиональных связей сегодня важная составляющая государственной политики Российской Федерации, необходимая для сбалансированного развития всей территории страны.

Евгений Григорьев – Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга:

"Партнериат 13 лет назад начался, его участников было примерно около 200 человек, и то с натяжкой, на сегодняшний день – это больше двух тысяч..."

В этом году в Партнериате участвуют 35 регионов России и 14 стран. Кроме того, впервые в рамках форума работают информационные деловые центры Санкт-Петербурга за рубежом. Участники, желающие открыть свой бизнес в Германии, Италии, Китае или  Греции могут проконсультироваться здесь по всем интересующим их вопросам.

Константин Габаэридис – Представитель информационного делового центра Санкт-Петербурга в Греческой республике:

ного людей подходят, интересуются греческими товарами, заинтересованы привлечением инвестиций в Грецию, я думаю, результат будет очень положительный."

Важнейшее направление работы Петербургского Партнериата — это биржа деловых контактов. Место, где  встречаются компании со своими потенциальными инвесторами и партнерами. В прошлом  году здесь были заключены контракты для малого и среднего бизнеса на 80 миллионов рублей. Итоги этого форума подведут уже завтра, после окончания его работы.

 

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса
18.03.2016, 13:08

Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса

Тема недели

Популярное
Сегодня, 12:18
Петербургский Партнериат - площадка для делового общения и демонстрации инвестиционного потенциала

Петербургский Партнериат - площадка ...

Российские регионы и зарубежные государства ищут совместные решения для малого и среднего бизнеса. В северной столице в эти дни проходит Петербургский партнериат – это крупнейший форум в области

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72