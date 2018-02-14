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13 февраля, вторник, 14:44

Петербургские студенты знают, как сделать городскую среду комфортной

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Студенты занялись благоустройством Петербурга. Социологи, маркетологи, дизайнеры, архитекторы - всего около пятидесяти молодых людей изучали общественные пространства города и предложили свои концепции по их развитию и реновации. Для студентов это, безусловно, бесценный опыт. А для горожан – комфортная среда.

Соляной городок – удивительный квартал в самом центре Петербурга. На его довольно небольшой территории нашлось место действующей церкви, знаменитому художественному училищу, нескольким музеям, жилым домам и даже уличному университету. В разные годы были идеи глобальных перемен этого городка.  «На ура» воспринималось городскими властями участие молодежи в этих преобразованиях, которые предлагали сделать переулок – пешеходной зоной, проводить открытые выставки и даже построить сцену. Но, извините за каламбур, в Соляном городке так и остаются все "не солоно хлебавши". Очередной проект студентов по реновации этой территории весьма интересен и, что немаловажно, экономически выгоден.

Людмила Гнеденко, Студентка Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица:

"Мы будем усиливать ее функционал, чтобы можно было проводить какие-то фестивали, праздники, хотелось бы, конечно, открыть доступ с Соляного в сквер и убрать забор, но пока это невозможно..."

 Анна Подуто, Студентка Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова:

"Хотелось бы, конечно, решить проблему с количеством машин, и это основная задача... "

Студенты подошли ответственно к этому проекту и опросили местных жителей: чего бы им хотелось здесь увидеть. И все были едины в решении придерживаться природного стиля. Добавить зеленых насаждений в сквере...

 

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 

 

 

 

 

 

 
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