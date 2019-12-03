03 декабря, вторник, 13:03

Петербургские родители - какие они сегодня? Провести масштабное исследование и представить вдохновляющие портреты счастливых семей задумали авторы проекта "1001 мама и папа Петербурга". О современных родителях и связи поколений.

Как поменять свою профессию, находясь в декретном отпуске? Знает Клавдия Лесная - мама двоих детей, дизайнер детских комнат, а в прошлом - архитектор. После появления на свет маленькой Полины решила, что в отпуске по уходу за ребёнком хочет заниматься новым, интересным делом.

Девушке помогла поддержка единомышленниц из клуба "Нетворкинг в декрете". У Клавдии дружная семья - вместе играют, гуляют, путешествуют. Но все же современным мамам часто не хватает общения и встречи с другими активными мамами. Они дают силы и энергию на собственные проекты, да и просто на то, чтобы выйти куда-то вместе с детьми. Сегодня по плану вернисаж, где висит их семейный портрет.

Cемья стала участницей проекта "1001 мама и папа Петербурга". Это - бесплатные фотосессии для петербургских родителей. Идея - объединить семью за интересным делом и напомнить о преемственности поколений. Среди лиц на снимках много участниц разных общественных организаций, которые при этом успевают и заниматься семьёй. Например, Лидия Пиви, куратор социально-обучающего проекта "Огонёк добра".

О том, как много делать и много успевать лучше всех расскажет фотомодель на этом снимке - мама шестерых детей, руководитель сети женских клубов, коуч-консультант Мила Ягудина.

Идеей проекта было не только показать успешных молодых родителей, но и напомнить о связи поколений - на фотосессии приглашали бабушек и дедушек. Оказалось, заманить их в фотосалон не так просто, многие стесняются. Те, кто все же решился, нисколько не пожалели. Теперь у них есть красивые семейные фотографии, впервые за долгие годы.

В жюри проекта - такие же мамы. София знает толк в конкурсах. Её старшая дочь принимала участие в шоу "Голос", вторая - занимается танцами, третья – играет на фортепиано. Мама уверена, заниматься творчеством с детьми очень важно, готова тратить на это силы и время – и получает впечатляющий результат.

Проект называется "1001 мама и папа Петербурга", но пока портретов сделали около трёхсот,

так что фотоисследование будет продолжаться и дальше. По планам, новые съёмки начнутся с апреля, чтобы к следующему Дню матери устроить новый вернисаж, составить коллективный портрет петербургских родителей и напомнить горожанам о семейных ценностях.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург