Петербургская академия имени Штиглица отмечает 145 лет

24 марта, вторник, 01:13

Художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица в этом году исполняется 145 лет. За историю своего существования она неоднократно меняла названия и состав кафедр, но неизменным оставался неповторимый стиль – верность традициям и новаторская устремленность в будущее. О юбилее академии и о выдающихся выпускниках в нашем репортаже.

Центральное училище технического рисования было создано в 1876 году по рескрипту Александра II и на средства мецената - промышленника Александра Людвиговича Штиглица. И у многих учебных дисциплин уже почти полуторавековая история.

Студенты приобретают и традиционные ремесленные навыки, и учатся работать с новыми технологиями. Мастерская майолики открылась еще при бароне Штиглице. Теперь это кафедра художественной керамики и стекла, одна из популярных среди студентов.

Марина занимается реставрацией темперной живописи. Возвращает первоначальный вид иконе, убирая написанный поверх изображения слой краски. Сейчас работает над дипломом, и после шести лет обучения может уверено сказать, что не ошиблась ни с выбором учебного заведения, ни специальности.

Сегодня в Академии Штиглица около 2000 студентов и 200 преподавателей. В наше время самым большим спросом у абитуриентов пользуются графический дизайн, анимация и графика компьютерных игр. Конкурс доходит до 40 человек на место. В академии всегда старались идти в ногу со временем.

О достижениях выпускников рассказывают тематические выставки в стенах академии. Так, один из стендов посвящен ребрендингу Красной поляны. Эта работа уже получила несколько престижных премий в своей области. Ее автор, Давид Авакян, когда-то учился на кафедре средового дизайна.

Один из почетных выпускников академии - Александр Петров, был главным художником Петербурга с 2013 по 2016 год. Говорит, что важной студенческой традицией была увлеченность, ведь сюда попадали только самые талантливые ребята со всей страны.

Если раньше студенты его кафедры рисовали все вручную, то теперь перешли на цифровое проектирование, мир изменился. Майя Прохорова закончила кафедру промышленного дизайна пять лет назад. И не просто "работает по специальности", но и уже успела основать собственный дизайнерский бренд и выйти с ним на международный рынок.

Повысить художественный уровень и конкурентоспособность на мировом рынке российской продукции всегда и было одной из главных задач академии, с которой она успешно справляется на протяжении уже 145 лет.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург