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09 ноября, среда, 09:50

Первый международный цирковой фестиваль "Без границ" состоялся в Петербурге

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20 стран, более 150 цирковых артистов, представляющих все жанры. Цирковое искусство не знает границ. Так было, есть и так будет всегда, поэтому Первый международный цирковой фестиваль в Петербурге получил название «Без границ».

За три часа гала-представления — весь спектр эмоций! От детского смеха над репризами клоунского трио "Без носков" до испуганного "ах" от полетов акробатов на подкидных досках под руководством Анатолия Рубана. Руководитель во время самого опасного сальто на одной ходуле получил травму, но именно его артистам из Большого московского цирка досталось главное золото фестиваля. В этом международное жюри из Болгарии, Венгрии, Италии, Франции, США были единодушны. А уж выбор на фестивале был.  Подробнее в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург.                                                                                                                  

 
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