Передается ли талант по наследству?

21 сентября, четверг, 16:21

Работы в это мастерской принадлежат шести разным авторам, но все они члены одной семьи. Отцы и дети, бабушки и внуки – в творческой династии пять поколений художников.

Необычный дачный дом архитектор Людмила Травина проектировала специально для своего зятя – художника Петра Рейхета. В нем есть мастерская с высокими потолками и маленькие мансарды для уединения и поисков вдохновения. Весь облик дома намекает на то, что здесь живут творческие люди.

Людмила Травина, Архитектор:

"Он сразу начинает ощущать его пространственное решение, мало того, поскольку хорошо освещено, предполагалось, что мы здесь разместим работы. Зять хотел построить, а у него теща архитектор, и он решил, что теща тут пригодится ему."

В этой семье 16 художников: среди них есть графики, живописцы, архитекторы, скульпторы, которые работали на протяжении всего 20 века и продолжают творить по сей день. Внучка хозяйки дома решила соригинальничать, и стала… искусствоведом. Но от судьбы не уйдешь: раз сама не рисует – этим занимается муж.

Вера Рейхет, Искусствовед:

"Когда ты растешь в семье художников, и также многие члены семьи играли на инструментах, то выбор был не велик: либо музыканты, либо художники. Восхищение родственниками моими присутствовало всегда..."

Сейчас пара живет в квартире-мастерской, где прежде жил дедушка, народный художник России и профессор Академии художеств, и мечтает сделать из нее маленький музей.

Вера Рейхет, Искусствовед:

"Наша идея совместить творчество моего деда Виктора Рейхета и отца.. Картины дедушки, масляная живопись… Кости – это мой отец, который был геоморфологом и путешественником… Это позвонок кита и череп моржа."...

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург