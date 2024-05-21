Тёплый майский семейный вечер. О петербургской «Ночи музеев»

21 мая, вторник, 12:00

В «Ночь музеев» дача Г.Г. Бертлинга превратилась в сказочный терем, который стал иллюстрацией к сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Мужчины и женщины в костюмах 19-го века танцуют, а дети создают золотых рыбок из фетра.

Вечер в атмосфере загородной жизни, инсталляцию с исчезнувшими буквами, пушкинский бал и многие другие проекты можно было увидеть в "Ночь музеев". Что показали музеи, библиотеки, галереи и концертные площадки на всероссийской акции "Ночь музеев" - рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург