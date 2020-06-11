Инженер Павел Чилин построил собственную железную дорогу: 350 метров железнодорожных путей, 7 стрелок, два моста и несколько живописных маршрутов

11 июня, четверг, 12:18

Настоящий паровоз, на котором можно прокатиться вокруг собственного дома, - оригинальную мечту воплотил в жизнь инженер Павел Чилин. И своими руками построил узкоколейную железную дорогу и подвижной состав. В путешествие по садовому участку отправился и Первый канал.

Прокатиться с видом на реку и парк, пересечь два железнодорожных моста, сделать остановку у депо и отправиться дальше в сад. Павел занялся строительством дороги 11 лет назад, когда родился его сын. Теперь это 350 метров путей, 7 стрелок и несколько маршрутов.

Павел Чилин:

"Она идет по периметру участка и расходится по разным направлениям... туда, где расположен сад у нас."

Садовый участок расположен на небольшом полуострове. Раньше за домом начиналось болото, и не было ни деревьев, ни камней. Живописный парк рос вместе с дорогой.

Павел Чилин:

"Деревьев не было вообще... я их привозил. Мы пытались воссоздать такой уголок Карелии."

Собственная железная дорога – это и воплощение детской мечты, и способ объединить за интересным делом сына и друзей. Задачи самые разные: строительство железнодорожного моста, доставка грузов на удаленные участки, путевые обходы, замена шпал.

Сергей Терехов:

"Дорога требует ухода, немного траву подрезать... ондатры норы копают, пути проседают... зверушки доставляют некоторые неудобства."

Сергей Терехов – друг семьи и единомышленник. Он профессионально занимается ремонтом и реставрацией паровозов, работает на железной дороге. Однако с нуля построить настоящий, хоть и маленький, паровоз, даже для двух инженеров оказалось непростой задачей.

Сергей Терехов:

"Самое сложное это паровой насос, мы с ним мучились полгода, прежде чем он нормально заработал... "

Раньше по этим путям ходили мотовоз или дрезина. И только минувшей осенью локомотив с паровым двигателем отправился в свой первый рейс. Мощность – 5 лошадиных сил, максимальная скорость 25 км в час, обычная – 12. Может везти два пассажирских вагона. Работает на дровах.

В домашней мастерской перемешаны детали для строительства паровоза и вагонов – и музыкальных инструментов. Павел Чилин - органный мастер. За свою жизнь построил 67 органов, которые стоят в разных концертных залах и храмах страны.

Павел Чилин:

"Один из самых маленьких инструментов, был построен для выставки.... участвует в фестивалях старинной музыки в Петербурге и Москве"

В работе над музыкальными инструментами участвует и жена Наталья. Она художница, иногда помогает красить или расписывать органы. Увлечение мужа железной дорогой поддерживает тоже.

Наталья Чилина:

"И меха, и клавиши.. не ругаю лишний раз не пилю его, как жена. Мне нравится, что ребёнок тут катается, что приходят друзья."

Сын Валентин вырос на железнодорожной стройке. Теперь, как и папа, мечтает стать инженером, правда строить не паровозы, а самолёты и подводные лодки.

Валентин Чилин:

"Я участвовал в построении дороги, начиная примерно с трех лет, я ходил и не мешал папе строить. Сейчас я умею управлять паровозом, в принципе."

Железная дорога Павла Чилина вдохновила и других людей осуществить свою мечту. По его примеру подобные дороги начали строить еще несколько человек в Ленинградской области. Сам инженер недавно увлекся новой мечтой. Сейчас он испытывает самодельный паровой катер, а в будущем планирует построить пароход, и отправиться на нем в путешествие на север.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург .