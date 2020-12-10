Пациентов с COVID-19 будут бесплатно возить на КТ. В новом году рост тарифов на ЖКХ будет минимальным."Ёлка желаний" стартовала в Ленинградской области

10 декабря, четверг, 10:12

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Почти семьдесят миллионов рублей Смольный потратит на транспортировку пациентов с ковид-19 на компьютерную томографию без использования карет скорой помощи. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Между тем ситуация в городе с коронавирусом ,по прежнему ,не простая. Национальный медицинский центр имени Алмазова начал прием пациентов с ковид-19. Он шестой федеральный стационар, который развернул свои коечные мощности для лечения таких пациентов.

В Смольном заявили, что рост тарифов на коммунальные услуги в Петербурге в следующем году будет минимальным за последние семь лет. Предельный индекс роста размера платежа петербуржцев с 1 июля следующего года составит три целых и три десятых процента. Что на три десятых ниже установленного правительством России. В итоге общий прирост платежей петербуржцев останется ниже предполагаемого уровня инфляции.

В Жилищном комитете Петербурга вручили сертификаты на улучшение квартирных условий семьям, имеющим детей-инвалидов. Программа улучшения жилищных условия для семей с такими детьми, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, запущена в июле этого года. Теперь у этих семей есть год, чтобы выбрать новую квартиру или построить дом.

В День Героев Отечества музею-панораме "Прорыв" передали 76-миллиметровую полковую пушку, поднятую в акватории Невы в июне этого года. Церемония прошла в Кировске, к ней в режиме телемоста присоединилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Пушка образца 1927 года затонула при переправе во время ожесточенных боев в сорок первом недалеко от поселка Невская Дубровка.

Исполнить новогоднюю детскую мечту очень просто. В Ленинградской области стартовала акция "Елка желаний", которая направлена на исполнение желаний детей, оставшихся без попечения родителей. Зеленую красавицу установили в фойе администрации региона. Правда, вместо игрушек открытки с детскими мечтами. Чтобы попасть в фойе здания правительства, нужно сказать на входе пароль "Ленинградская ёлка желаний", после чего взять с елки открытку и выступить в роли Деда Мороза.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.