От винта! Малая авиация переживает второе рождение

08 сентября, вторник, 11:14

Желание человека подняться в небо известно со времен Икара, в 21-м веке оно никуда не исчезло. Вот только современные Икары больше не мастерят себе крылья, а конструируют настоящие самолеты.

20-й век – это век расцвета авиации и авиастроения. В нашей стране были безусловные победы и достижения в этой отрасли, вот только частных самолетов, по понятным причинам, в Советском союзе не было. Самодельные самолеты были строжайше запрещены. А научиться пилотированию можно было только в летных училищах. Все изменилось в 80-е годы, когда начали появляться аэроклубы. Виктор Николаевич профессиональный водитель, хотя о небе мечтал с детства. Он в свое время посещал авиаклуб в качестве хобби, а в 90-е годы забрал в прямом смысле со свалки списанный самолет ЯК-12 - с тайной мечтой однажды подняться на нем в небо.

Виктор Подзноев – Пилот, реконструктор самолетов:

"Я перевез его к себе на дачу, на даче он у меня долгое время стоял. И потом, когда в стране стала ситуация меняться, появилась возможность иметь самолет частным образом, я стал его восстанавливать и восстанавливал его больше 15 лет."

Этот ЯК-12 1956-го года постройки, но сегодня он выглядит и летает лучше многих современных. Кстати, восстанавливая самолет, Виктор Николаевич заразил небом своего сына Алексея. И теперь Подзноевы меняют друг друга у штурвала. Хотя Алексей признается, для этого нужно было перебороть самого себя.

Алексей Подзноев - Пилот:

"Был у меня манддраж, была боязнь полета. Сложно было зайти в кабину... Это родной самолет. Я другого не представляю. Мне трудно представить, как бы я жил без этого. Не могу найти ответ на этот вопрос."

На этом же аэродроме Куммолово по соседству живет еще один небесный раритет со смешным названием "Гусь". Этому самолету уже больше 30 лет и он полнейшая самоделка. Его конструктор Александр Лебедев к авиастроению не имел никакого отношения, но однажды решил сам построить крылатую машину.

Александр Лебедев – Пилот, конструктор самолета "Гусь":

"Преоктировать, создавать проект - я был к этому не готов. Поэтому в 1985 году, когда я поехал к Киев, среди всех самолетов я нашел тот, который я мог бы сделать."

Сегодня Гусь переживает свое второе рождение. После нескольких лет забвения его вновь ставят на крыло. Главным техническим специалистом, а по совместительству и летчиком-испытателем в этом проекте является Александр Самарин. Пилот во втором поколении, он почти 40 лет провел в небе, а сейчас на пенсии он восстанавливает самолеты и строит новые.

Александр Самарин – Пилот:

"Человек ездит на грузовике профессионально весь день, а вечером приходит и едет на велосипеде с удовольствием. И надо замечать разницу: производственный полет, когда ты пришел на работу, прошел медицину и полетел в рейс, ты зарабатываешь деньги, а другое дело, как я в яхт-клубе, ты пришел вечером сел, полетал."

А вот этот гидросамолет или самолет-амфибия – попытка воссоздать легендарный Ш-2, сконструированный Вадимом Шавровым в Ленинграде в 30-х годах прошлого века. Единственный сохранившийся самолет, дошедший до наших дней находится в музее Арктики и Антарктики, а вот чертежей не было совсем.

Александр Селезнев – Пилот, автор проекта "Живая история авиации СПб":

"Первое впечатление, когда я этот самолет увидел в музее:его можно сделать на коленке. Но признаюсь, я очень ошибался. Хотелось бы возродить производство этого самолета, потому что он дешевый, основной материал этого самолета – дерево. Дерево и фанера."

Неожиданный партнером в этом проекте стал Средне-Невский судостроительный завод, ресурсы которого позволили сделать самолет более конструктивным, добавив ему современных материалов. Инициатор проекта Александр Селезнев надеется, что в ближайшем времени возрожденный Ш-2 станет "народным" самолетом нашей страны. При всей красоте и уникальности показанных нами сегодня самолетов остается открытым один вопрос: для чего в 21-м веке вновь строить и эксплуатировать самолеты века 20-го?

Георгий Галли – Историк авиации, строитель исторических аэропланов:

"В чем прелесть этих самолетов, они вроде бы старые, но тут нет ничего лишнего. Ты ощущаешь воздух в полете настоящий. Тут нет тормозов, ты чувствуешь в полете упругость на ручке и открытая кабина, ты ближе к природе..."

Кстати, а "Гусь" после своего второго рождения все-таки поднялся в воздух. Пусть невысоко, он только оторвал колеса от земли, но путь в небо для него уже открыт.

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.