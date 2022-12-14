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14 декабря, среда, 15:31

Первый день рождения отделения онкогематологии в Педиатрическом университете

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Отделение онкогематологии при Педиатрическом университете открылось в Петербурге год назад. В первый день рождения расскажем о первых победах и уникальных специалистах.

Отметили годовщину работы отделения встречей за круглым столом с трансляцией в интернете, чтобы как можно больше врачей из регионов узнали о новом детском онкостационаре, где, помимо специалистов всех профилей, есть лучшее офтальмологическое оборудование для самого качественного лечения ретинобластомы на Северо-Западе.

Главное преимущество базы — наличие специалистов широчайшего профиля, помогающих онкологам лечить весь спектр заболеваний от лор до нервной системы. А еще клиника Педиатрического университета уже планирует развитие новых направлений. Подробности в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

                              

 
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