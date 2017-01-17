Огненный петух - символ нового года и талисман птицеводов

17 января, вторник, 14:27

Символом 2017 по восточному календарю стал огненный петух. Многие птицеводы надеются, что этот год для них будет особенно удачным. О планах и перспективах развития этой сельскохозяйственной отрасли..

Зимой у Семеновых на ферме можно сказать затишье - в птичнике всего около 60 кур. А летом поголовье достигает 200. Но так как основные клиенты – дачники, в межсезонье держать много птицы не выгодно, признаются фермеры. Хотя сегодня деревня постепенно начинает оживать. Если пять лет назад здесь зимовали только три семьи, в этом году таких желающих гораздо больше. Что не может не радовать, отмечает глава семейства Сергей.

Сергей Семенов – Фермер:

"Нам это нравится, потому что у нас магазин, предприятие небольшое. То есть приток той же рабочей силы есть. То есть смысл какую-то инфраструктуру создавать здесь, потому что народ есть. А так на зиму приходилось все закрывать."

Желание жить в собственном доме у Сергея появилось еще в школе – все каникулы он проводил у бабушки и дедушки в деревне – помогал по хозяйству. Поэтому о том, что такое ферма, знал не понаслышке. А вот для супруги Натальи дело это было новое – она как городской житель долго сопротивлялась погружаться в деревенскую жизнь с головой. Все решил необычный подарок на день рождения.

Наталья Семенова - Фермер:

"Мне мой муж на день рождения поджарил пять курочек. Конечно, я была удивлена, но получила то, что получила. И с этого все постепенно началось. Пять курочек плюс петушок. Потом в силу возросших потребностей стало поголовье наше увеличиваться и вот увеличилось до того размера, которое мы имеем на сегодняшний момент."

Развитие фермерства сегодня – одна из приоритетных задач в Ленинградской области. В прошлом году Семеновы получили господдержку на закупку кормов. А в 2017 надеются стать обладателями гранта по развитию семейного подворья. Ведь сегодня здесь трудятся уже и родители Натальи - Александр Иванович и Лариса Сергеевна. Они признаются,: лучшего занятия на пенсии и не придумаешь – животные стареть быстро не дают. Да и дело это оказалось интересное.

Лариса и Александр Гармаш – Пенсионеры:

"Все эти хлопоты с огородом и с птицей... Мне нравится за ними ухаживать и убирать. Там же еще и чистить нужно. Мы просто привыкли к работе. Нам нравится работать."

Заняться сельским хозяйством на пенсии в свое время решил и инженер-конструктор атомной промышленности и космического приборостроения Лев Гриднев. Еще в далеком 89 году он перебрался из Ленинграда в деревню. Построил дом, купил несколько десятков гусят и цыплят, вырастил их, продал, и на полученные деньги построил новые сельхоз постройки. Сейчас на фермерском подворье уже несколько домов и бессчётное количество подсобных помещений, в которых и расположилась птицеферма. Недавно был даже построен забойный цех, где по всем правилам и санитарным нормам идет разделка тушек. Здесь же расположены холодильные и морозильные камеры. Заведует всем сын Сергей Гриднев.

Птицеферма Гридневых – это целый лабиринт крытых помещений и выгулов для птицы. В отдельном сарае содержатся перепела и молодняк бройлеров. Взрослые особи – гуси, утки, цесарки, индейки и куры – находятся в другом загоне. При этом все площадки полностью закрыты для доступа диким птицам. А вот это гордость фермеров - собственный инкубаторий, который рассчитан на 14 тысяч яиц единовременной закладки. За один рабочий сезон хозяйство производит около 20 тысяч голов птицы разных пород

Птицеводство сегодня считается одним из главных направлений развития агропромышленного комплекса Ленинградской области. 47 регион занимает первое место в России по производству яйца, второе по поголовью, и третье по производству мяса птицы. Кроме того, именно здесь ведется и большая селективная работа – на базе Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных, создаются новые и воссоздаются утраченные породы кур. Подробнее об этих научных разработках смотрите в наших следующих репортажах.

Ирина Товкалева. Максим Беляев. Татьяна Осипова. Валентина Говорушкина. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.