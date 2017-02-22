Обзор важных событий текущей недели

Город и общество, экономика и социальная сфера, мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них. Доброе утро, на Первом канале включение из Северной столицы.
Петербургской городской станции переливания крови накануне исполнилось 65 лет. Сегодня это важнейшая структура в системе здравоохранения города. Благодаря отлаженной структуре взаимодействия, 21 учреждение службы Крови обеспечивает потребности всех клиник и крупных медицинских учреждений нашего города. Ситуация с донорами в Петербурге абсолютно стабильная и в последние годы можно говорить о формировании кадрового донорства, когда люди сдают кровь не разово, а на постоянной основе. Специально для этой категории доноров на городской станции переливании крови был запущен «донорский светофор».
Станислав Давыдов, специалист по пропаганде донорства городской станции переливания крови, почетный донор России: "Перед тем как приехать сюда на станцию, донор может посетить наш сайт, нашу группу в социальных сетях и посмотреть какая группа сегодня находится в нехватке, и именно эти доноры активизируются. А если сегодня у нас 2+ или 4+ в избытке, мы этим донорам в вежливой форме рекомендуем повременить и приехать к нам, когда эта группа будет необходима на городской станции переливания крови".
Если донор будет приходить не реже двух раз в год, то этого уже будет достаточно, чтобы в службе крови Петербурга не было никаких проблем.
К своему очередному дню рождения Петербургский Политехнический Университет представил широкой общественности свои научные и технические возможности. Сегодня Политех это не только образовательный и научный центр. Один из крупнейших ВУЗов Петербурга и всей страны в последние годы ведет несколько проектов федерального значения. Так в рамках направления "Технет" крупнейшие отечественные авто производители от автобусов до грузового транспорта через пару лет получат разработанные проекты новой техники с реализованной концепцией «Фабрики будущего».
Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, соруководитель рабочей группы «Технет»: "Очень высокими темпами идет создание совершенно нового внедорожника, отвечающего всем мировым требованиям. Создается вместе с нашими коллегами из УАЗа новое высокотехнологичное производство. Одновременно за три года мы должны сделать образец, то есть прототип и запустить производство".
Тимур Мамонов, Максим Беляев, Олег Подъячев, Дарья Варновская и Александр Высоких. 1 канал, Петербург.