Обзор важных событий текущей недели

22 февраля, среда, 12:37

Город и общество, экономика и социальная сфера, мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них. Доброе утро, на Первом канале включение из Северной столицы.

Петербургской городской станции переливания крови накануне исполнилось 65 лет. Сегодня это важнейшая структура в системе здравоохранения города. Благодаря отлаженной структуре взаимодействия, 21 учреждение службы Крови обеспечивает потребности всех клиник и крупных медицинских учреждений нашего города. Ситуация с донорами в Петербурге абсолютно стабильная и в последние годы можно говорить о формировании кадрового донорства, когда люди сдают кровь не разово, а на постоянной основе. Специально для этой категории доноров на городской станции переливании крови был запущен «донорский светофор».

Станислав Давыдов, специалист по пропаганде донорства городской станции переливания крови, почетный донор России: "Перед тем как приехать сюда на станцию, донор может посетить наш сайт, нашу группу в социальных сетях и посмотреть какая группа сегодня находится в нехватке, и именно эти доноры активизируются. А если сегодня у нас 2+ или 4+ в избытке, мы этим донорам в вежливой форме рекомендуем повременить и приехать к нам, когда эта группа будет необходима на городской станции переливания крови".

Если донор будет приходить не реже двух раз в год, то этого уже будет достаточно, чтобы в службе крови Петербурга не было никаких проблем.

С 2015 года компании-застройщики Петербурга пытались добиться от городских властей снижения нормативов по социальному строительству: детских садов, школ и поликлиник, которое было на них возложено. После двух лет разработки комитет по градостроительству опубликовал итоговую версию нормативов градостроительного проектирования.

Владимир Григорьев, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга: "Несколько увеличился показатель обеспеченности детскими дошкольными учреждениями с 55 до 61 на тысячу жителей. Показатель обеспеченности школьными учреждениями остался прежним 120 мест на тысячу жителей. При этом слегка уменьшился показатель поликлинических учреждений. Это вызвано тем, что сейчас происходит переход на другую форму обслуживания населения, в частности вводятся кабинеты врачей общей практики".

К своему очередному дню рождения Петербургский Политехнический Университет представил широкой общественности свои научные и технические возможности. Сегодня Политех это не только образовательный и научный центр. Один из крупнейших ВУЗов Петербурга и всей страны в последние годы ведет несколько проектов федерального значения. Так в рамках направления "Технет" крупнейшие отечественные авто производители от автобусов до грузового транспорта через пару лет получат разработанные проекты новой техники с реализованной концепцией «Фабрики будущего».

Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, соруководитель рабочей группы «Технет»: "Очень высокими темпами идет создание совершенно нового внедорожника, отвечающего всем мировым требованиям. Создается вместе с нашими коллегами из УАЗа новое высокотехнологичное производство. Одновременно за три года мы должны сделать образец, то есть прототип и запустить производство".

Тимур Мамонов, Максим Беляев, Олег Подъячев, Дарья Варновская и Александр Высоких. 1 канал, Петербург.