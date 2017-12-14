Обзор важных событий недели

14 декабря, четверг, 13:23

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за актуальными и интересными событиями в стране и в Петербурге.

Материалы и технологии для Арктики обсудили на международной конференции в Петербурге. В программе: широкий спектр вопросов связанных с работой при низких температурах, экономических и экологических аспектах. Среди спикеров – представители Балтийского завода, где строят самые мощные в мире атомные ледоколы. Арктическая зона занимает более 20 процентов территории России и имеет большое значение для экономики страны.

Владимир Кириллов, вице-губернатор Санкт-Петербурга: "Федеральная программа предполагает строительство ледокольного флота, специальных судов. В ближайшее десятилетие планируется построить 10 атомных ледоколов, более 150 судов арктического плавания, порядка 30 ледовых платформ для добычи углеводородов".

Важная роль в реализации намеченных планов отводится Петербургу. Для этого в правительстве города создадут профильный «арктический» комитет.

На Ленинградской АЭС-2 в Сосновом бору заканчивается процедура физического пуска. После этого реактор выведут на минимальный контролируемый уровень мощности и проведут ряд физических экспериментов. Исследования позволят уточнить полученные при расчетах характеристики и убедиться в надежности функционирования систем контроля и ядерной безопасности. Только после этого можно будет выйти на следующий этап – энергопуск, который запланирован на начало следующего года.

Первые в городе электробусы вышли на новый маршрут в Приморском районе. Часть пути они проходят вдоль существующих троллейбусных сетей, далее – на автономном ходу.

Артём Григорьев, директор троллейбусного парка: "По этому маршруту он идет семь километров без подзарядки, по минутам полчаса пробег у него. Могут двигаться до 20 километров, есть запас более часа".

Трасса маршрута номер 23 проходит по Комендантскому, Богатырскому и Шуваловскому проспектах и улице Оптиков. Пока в рейс выходят первые 12 машин, со средним интервалом движения 8 минут. А всего город закупит 115 электробусов, в ближайшее время они начнут курсировать по маршрутам в спальных районах Петербурга.

15 декабря начинается запись детей в первые классы. Первыми подать заявления смогут федеральные и региональные льготники. А основной этап стартует 20 января. В целом, процедура приема будет такой же, как и в прошлые годы.





Ирина Асланян, заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга: "Я хочу напомнить всем нашим жителям, не нужно торопиться подавать заявления в первые день подачи, дата и время подачи заявлений не играют роли, мы придерживаемся только критериев наличия льготы и проживания на территории, прикрепленной к школе.

В следующем учебном году в первый класс пойдет 61 тысяча детей. Это на три тысячи больше, чем в прошлом году. При этом увеличится и количество мест за партами: к первому сентября свои двери откроют пять новых школ в разных районах города.

Коммунальные службы города начали готовиться к Новому году. В праздничные дни аварийные бригады будут работать в усиленном режиме.

Андрей Бондарчук, председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга: "Они будут работать круглосуточно, потому что мы понимаем, что комфорт наших граждан это наша основная задача, мы должны его оберегать и сохранять".

Удастся ли коммунальщикам отдохнуть – или придется ударно трудиться, будет зависеть от погоды. Чтобы заглянуть в будущее, на заседание городской межведомственной комиссии пригласили метеорологов. Однако точный прогноз они смогут составить только после 25 декабря. В целом, ожидается, что эти новогодние каникулы будут теплыми.

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Дарья Варновская, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.