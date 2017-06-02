03:23 02 июня, пятница
RSS В избранное
01 июня, четверг, 10:46

Обзор важных событий недели

Версия для печати

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за актуальными и интересными событиями в стране и в Петербурге. Коротко о важных темах недели расскажем прямо сейчас.

Международный Форум по промышленной безопасности вновь работает на берегах Невы. На этот раз он юбилейный, проходит в 15 раз, и что особенно актуально – в год экологии, поэтому в центре внимания оказались вопросы защиты окружающей среды. Обменивались опытом и анализировали крупнейшие техногенные аварии представители Швейцарии, Чехии, Венгрии, США и России, где теме промышленной безопасности сегодня уделяется достаточно внимания.  

Александр Москаленко, президент «Городского центра экспертиз», почётный энергетик России: "В частном жилище нашем с вами – домах, квартирах проблем ещё очень хватает. Конечно, в первую очередь навели порядок там, где были большие аварии. Предполагалось – это нефте-газо-добыча, металлургия, химические предприятия. Там всё более менее достойно". 
 
В рамках форума состоялась презентация различных инноваций в сфере охраны  труда. И приятно, что многие технические изделия, а также новые разработки создаются именно у нас в стране. 
 
Михаил Савин, заместитель начальника НИЦ пожарно-спасательной робототехники МЧС: "В частности это тверские пожары, когда лесные были последние, использовался комплекс «Кедр». Он сделан на базе отечественной машины – это лёгкобронированный транспортёр МЛТБУ, н и может переключаться, либо в дистанционном режиме управляться оператором на расстоянии до километра, либо механик-водитель управляет как обычным транспортёром". 
 
Оранжевую ветку Петербургского метро оснастили бесплатным Wi-Fi. Без гаджета и интернета в нём сложно представить современного человека. И чтобы подземный транспорт не выключал людей из ритма жизни, был создан проект технического оборудования подвижного состава двух Российских столиц. Сначала в Москве, а теперь и в Петербурге пассажиры могут пользоваться интернетом без ограничения трафика. 
 
Борис Вольпе, генеральный директор компании-провайдера: " Мы зафиксировали скорость больше 200 мегабит в секунду, а вообще мы планируем выйти на существенно большие скорости к моменту запуска всей сети в Санкт-Петербурге. Я считаю, что это самые высокие в мире, по крайней мере, сейчас показатели достигнутой скорости обмена данными, не в лабораторных условиях, а в коммерческой сети, которая сейчас доступна на первой ветке всем пассажирам, но к концу года будет доступна на всей сети метрополитена Санкт-Петербурга".
 
Крупнейшее деловое событие года – с сегодняшнего дня начинает работу Международный Экономический форум. Одна из главных его тем – поиски нового баланса в глобальной экономике. А вот главной темой для автомобилистов в ближайшие дни станет перемещение по городу. Согласно информации Дирекции по организации дорожного движения, ограничения продлятся до 4 июня. Трудно будет перемещаться в центре города, где расположены гостиницы Форума – это Невский проспект, Малая и Большая Морская улицы, набережная реки Мойки, площадь Победы, Михайловская и Гончарная улицы. Сложности с парковкой ожидаются вблизи торговых центров на Пулковском шоссе. Также ограничат движение и стоянку на объектах, куда будут прибывать гости форума. А это аэропорт Пулково, центр бизнес-авиации, Московский и Финляндский вокзалы.
 
 
Юлия Миханова, Максим Беляев, Дарья Варновская, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург. 
 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Обзор важных событий недели
25 мая, 11:41

Обзор важных событий недели

Обзор основных событий недели
23 марта, 12:44

Обзор основных событий недели

Обзор важных событий недели
16 марта, 12:03

Обзор важных событий недели

Тема недели

Популярное
30 мая, 12:56
Соляной городок и его творческая "кухня"

Соляной городок и его творческая "кухня"

Создать свой собственный шедевр - под чутким надзором профессионалов. В Петербурге раз в год студенты Академии имени Штиглица выходят на улицы города, чтобы поделиться секретами своего мастерства.
Вчера, 10:46
Обзор важных событий недели

Обзор важных событий недели

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за актуальными и интересными событиями в стране и в Петербурге. Коротко о важных темах недели расскажем прямо сейчас.
26 мая, 12:04
Живопись, которую можно... носить

Живопись, которую можно... носить

Живопись, которую можно носить. Как создаются авторские ткани? Все о текстильном волшебстве.

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72