Обзор важных событий недели

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за актуальными и интересными событиями в стране и в Петербурге. Коротко о важных темах недели расскажем прямо сейчас.
Международный Форум по промышленной безопасности вновь работает на берегах Невы. На этот раз он юбилейный, проходит в 15 раз, и что особенно актуально – в год экологии, поэтому в центре внимания оказались вопросы защиты окружающей среды. Обменивались опытом и анализировали крупнейшие техногенные аварии представители Швейцарии, Чехии, Венгрии, США и России, где теме промышленной безопасности сегодня уделяется достаточно внимания.
Александр Москаленко, президент «Городского центра экспертиз», почётный энергетик России: "В частном жилище нашем с вами – домах, квартирах проблем ещё очень хватает. Конечно, в первую очередь навели порядок там, где были большие аварии. Предполагалось – это нефте-газо-добыча, металлургия, химические предприятия. Там всё более менее достойно".
В рамках форума состоялась презентация различных инноваций в сфере охраны труда. И приятно, что многие технические изделия, а также новые разработки создаются именно у нас в стране.
Михаил Савин, заместитель начальника НИЦ пожарно-спасательной робототехники МЧС: "В частности это тверские пожары, когда лесные были последние, использовался комплекс «Кедр». Он сделан на базе отечественной машины – это лёгкобронированный транспортёр МЛТБУ, н и может переключаться, либо в дистанционном режиме управляться оператором на расстоянии до километра, либо механик-водитель управляет как обычным транспортёром".
Оранжевую ветку Петербургского метро оснастили бесплатным Wi-Fi. Без гаджета и интернета в нём сложно представить современного человека. И чтобы подземный транспорт не выключал людей из ритма жизни, был создан проект технического оборудования подвижного состава двух Российских столиц. Сначала в Москве, а теперь и в Петербурге пассажиры могут пользоваться интернетом без ограничения трафика.
Борис Вольпе, генеральный директор компании-провайдера: " Мы зафиксировали скорость больше 200 мегабит в секунду, а вообще мы планируем выйти на существенно большие скорости к моменту запуска всей сети в Санкт-Петербурге. Я считаю, что это самые высокие в мире, по крайней мере, сейчас показатели достигнутой скорости обмена данными, не в лабораторных условиях, а в коммерческой сети, которая сейчас доступна на первой ветке всем пассажирам, но к концу года будет доступна на всей сети метрополитена Санкт-Петербурга".
Крупнейшее деловое событие года – с сегодняшнего дня начинает работу Международный Экономический форум. Одна из главных его тем – поиски нового баланса в глобальной экономике. А вот главной темой для автомобилистов в ближайшие дни станет перемещение по городу. Согласно информации Дирекции по организации дорожного движения, ограничения продлятся до 4 июня. Трудно будет перемещаться в центре города, где расположены гостиницы Форума – это Невский проспект, Малая и Большая Морская улицы, набережная реки Мойки, площадь Победы, Михайловская и Гончарная улицы. Сложности с парковкой ожидаются вблизи торговых центров на Пулковском шоссе. Также ограничат движение и стоянку на объектах, куда будут прибывать гости форума. А это аэропорт Пулково, центр бизнес-авиации, Московский и Финляндский вокзалы.
Юлия Миханова, Максим Беляев, Дарья Варновская, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.