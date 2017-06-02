Обзор важных событий недели

01 июня, четверг, 10:46

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за актуальными и интересными событиями в стране и в Петербурге. Коротко о важных темах недели расскажем прямо сейчас.

Международный Форум по промышленной безопасности вновь работает на берегах Невы. На этот раз он юбилейный, проходит в 15 раз, и что особенно актуально – в год экологии, поэтому в центре внимания оказались вопросы защиты окружающей среды. Обменивались опытом и анализировали крупнейшие техногенные аварии представители Швейцарии, Чехии, Венгрии, США и России, где теме промышленной безопасности сегодня уделяется достаточно внимания.

Александр Москаленко, президент «Городского центра экспертиз», почётный энергетик России: "В частном жилище нашем с вами – домах, квартирах проблем ещё очень хватает. Конечно, в первую очередь навели порядок там, где были большие аварии. Предполагалось – это нефте-газо-добыча, металлургия, химические предприятия. Там всё более менее достойно".