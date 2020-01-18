Петербург готовится к празднованию Дня освобождения от фашисткой блокады. Ленинградская область получила 48 новых передвижных поликлиник. Проезд по ЗСД подорожает. Куда сдать ёлку после Нового года?

16 января, четверг, 12:58

Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

Петербург начал подготовку к празднованию Дня полного освобождения от фашисткой блокады. Памятные и праздничные мероприятия начнутся 18 января, посвященные 77-летней годовщине прорыва блокады и продолжатся вплоть до 28 числа.

Памятные мероприятия пройдут в музеях и театрах северной столицы, а также во многих других общественных учреждениях. Основные общегородские события, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда состоятся 27 января. В БКЗ "Октябрьский" пройдет концерт "Ленинградская победа", на Дворцовой площади развернется историческая интерактивная выставка, а вечером у стен Петропавловской крепости прозвучит праздничный артиллерийский салют.

В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" Ленинградская область получила 48 передвижных поликлинических комплексов: мобильных маммографов и флюрографов. Новую технику в Гатчине осмотрел глава региона Александр Дрозденко.

Согласно программе, разработанной в областном комитете по здравоохранению раз в месяц мультидисциплинарные бригады врачей будут отправляться в отдаленные районы, во врачебные амбулатории будет приезжать расширенный состав медицинских специалистов.

18 января вводятся новые тарифы на проезд по платной автомобильной дороге Западный Скоростной Диаметр. Изменения затрагивают размер наличной оплаты для всех классов транспортных средств, а также систему оплаты с помощью транспондера.

Стоимость проезда по транспондеру увеличится по большинству маршрутов на 16%, но наибольшее изменение стоимости коснется самых загруженных развязок ЗСД на Богатырском проспекте и улице Благодатной – на этих участках увеличение составит больше 50%.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области подвело итоги своей работы в 2019 году. Минувший год был непростым, однако, в результате превентивных мер и профилактической работы структурных подразделений, общее количество пожаров в 47 регионе снизилось на 13%, почти вдвое уменьшилось количество лесных пожаров. На прежнем уровне осталось количество погибших на водных объектах, в большинстве случаев основной причиной смерти стало алкогольное опьянение. В связи с необычайно теплой зимой в этом году на порядок снизилось количество пожаров в частном секторе, также не актуален вопрос выхода рыбаков на лед, в виду отсутствия такового. Кстати, приближающийся праздник Крещения, в виду отсутствия все того же льда только добавит спасателям хлопот.

В последние годы в Петербурге стало настоящей традицией после окончания новогодних праздников не просто выбрасывать елку, а сдавать ее на дальнейшую переработку в цепу, которая идет на подстилку и подкормку для животных. Первоначально подобные акции были разъездными и елки собирали по несколько часов в разных районах. В этом году точки сбора новогодних красавиц стационарны.

Всего в Петербурге организовано больше 50 точек сбора новогодних деревьев. Полный перечень этих пунктов можно найти в интернете в группе "Елки, палки и щепа".

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.