19 июля, пятница, 16:20

В предстоящие выходные в саду Фонтанного дома вновь будут играть джаз и вспоминать строчки Бродского. В Петербурге в пятый раз проходит фестиваль «Бродский Драйв». На Первом канале - обзор культурных событий Петербурга.

Всего десять ярких выступлений на протяжении месяца и только по выходным джаз играют в Шереметевском саду. В субботу и воскресенье фестиваль представит квартет петербургского пианиста Евгения Пономарева, Jazz Funk Quartet Григория Воскобойника и трио лондонского саксофониста Жени Стригалева. Это некий виртуозный модерн джаз с элементами хип-хопа. При всем разнообразии направлений, "Бродский DRIVE" сохраняет особый петербургский стиль и самые высокие исполнительские стандарты. Ближайший концерт в субботу вечером в саду Фонтанного дома. Соло на саксофоне – русская звезда британского джаза Женя Стригалев.

Загадочную "душу Петербурга" можно увидеть в картинах Виктора Шустрова. Персональная выставка художника накануне открылась в особняке Румянцева. На экспозиции представлено более 60 живописных и графических работ мастера с видами исторического центра северной столицы и пейзажами Коломны - старинного района Петербурга, расположенного между Мойкой, Фонтанкой и Крюковым каналом. Выставка Виктора Шустрова, представляющая ретроспективу творчества художника, проходит в особняке Румянцева и продлится до конца августа.

Шедевры оперной классики под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга - Международный фестиваль "Опера – всем", по традиции, украшает летнюю музыкальную афишу. Неизменно? Фестиваль сохраняет свою социальную направленность. Вход на спектакли openair свободный. "Севильский цирюльник" – одна из самых популярных опер в мире – прозвучит на закрытии фестиваля. Спектакль поставил австрийский режиссер Ханс-Йоахим Фрай. В спектакле задействуют архитектурные элементы парка. Герои оперы смогут выходить на балконы дворца и буквально жить своей жизнью прямо среди гостей. Опера "Севильский цирюльник" будет показана в любую погоду в парке музея-заповедника Царское село, в воскресенье.

В Павловском парке разыграют "Спектакль цветов". Десятки флористов и дизайнеров сейчас создают невероятные цветочные композиции. Девятнадцатый фестиваль цветочного и ландшафтного искусства "Императорский букет" посвящен проходящему в России Году театра. Тематика праздника акцентирована двумя необычными панно: театральные маски "Трагедия" и "Комедия" будут выполнены из лепестков цветов в виде мозаики. Они станут своеобразными символами фестиваля, который пройдет в ближайшие выходные в музее-заповеднике "Павловск".

Узнать, каким может быть искусство сегодня, и о том, каким оно будет завтра, можно на выставке коллектива AES+F. Художники создают свои работы на стыке фотографии, видео, цифровых технологий. На этой выставке представлено более семидесяти произведений из восьми проектов разных лет. В центре внимания "Исламский проект". Выставка "Предсказания и откровения" проходит в выставочном зале "Манеж" и продлится до 22 сентября.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.