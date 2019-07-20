06:37 20 июля, суббота
RSS В избранное
19 июля, пятница, 16:20

Обзор культурных событий Петербурга

Версия для печати

В предстоящие выходные в саду Фонтанного дома вновь будут играть джаз и вспоминать строчки Бродского. В Петербурге в пятый раз проходит фестиваль «Бродский Драйв». На Первом канале - обзор культурных событий Петербурга.

Всего десять ярких выступлений на протяжении месяца и только по выходным джаз играют в Шереметевском саду. В субботу и воскресенье фестиваль представит квартет петербургского пианиста Евгения Пономарева, Jazz Funk Quartet Григория Воскобойника и трио лондонского саксофониста Жени Стригалева. Это некий виртуозный модерн джаз с элементами хип-хопа. При всем разнообразии направлений, "Бродский DRIVE" сохраняет особый петербургский стиль и самые высокие исполнительские стандарты. Ближайший концерт в субботу вечером в саду Фонтанного дома. Соло на саксофоне – русская звезда британского джаза Женя Стригалев.

Загадочную "душу Петербурга" можно увидеть в картинах Виктора Шустрова. Персональная выставка художника накануне открылась в особняке Румянцева. На экспозиции  представлено более 60 живописных и графических работ мастера с видами исторического центра северной столицы и пейзажами Коломны - старинного района Петербурга, расположенного между Мойкой, Фонтанкой и Крюковым каналом. Выставка Виктора Шустрова, представляющая ретроспективу творчества художника, проходит в особняке Румянцева и продлится до конца августа.

Шедевры оперной классики под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга -  Международный фестиваль "Опера – всем", по традиции, украшает летнюю музыкальную афишу. Неизменно? Фестиваль сохраняет свою социальную направленность. Вход на спектакли openair свободный.  "Севильский цирюльник" – одна из самых популярных опер в мире – прозвучит на закрытии фестиваля. Спектакль поставил австрийский режиссер Ханс-Йоахим Фрай. В спектакле задействуют архитектурные элементы парка. Герои оперы смогут выходить на балконы дворца и буквально жить своей жизнью прямо среди гостей. Опера "Севильский цирюльник" будет показана в любую погоду в парке музея-заповедника Царское село, в воскресенье.

В Павловском парке разыграют "Спектакль цветов". Десятки флористов и дизайнеров сейчас создают невероятные цветочные композиции. Девятнадцатый фестиваль цветочного и ландшафтного искусства "Императорский букет" посвящен проходящему в России Году театра. Тематика праздника акцентирована двумя необычными панно: театральные маски "Трагедия" и "Комедия" будут выполнены из лепестков цветов в виде мозаики. Они станут своеобразными символами фестиваля, который пройдет в ближайшие выходные в музее-заповеднике "Павловск".

Узнать, каким может быть искусство сегодня, и о том, каким оно будет завтра, можно на выставке коллектива AES+F. Художники создают свои работы на стыке фотографии, видео, цифровых технологий. На этой выставке представлено более семидесяти произведений из восьми проектов разных лет. В центре внимания "Исламский проект". Выставка  "Предсказания и откровения" проходит в выставочном зале "Манеж" и продлится до 22 сентября.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Обзор культурных событий Петербурга
7 июня, 12:19

Обзор культурных событий Петербурга

Обзор культурных событий Петербурга
12 апреля, 13:02

Обзор культурных событий Петербурга

Обзор культурных событий Петербурга
1 марта, 11:23

Обзор культурных событий Петербурга

Тема недели

Популярное
18 июля, 14:18
Бизнес и экология. Как превратить пластиковые бутылки в мебель, а резиновые шины в покрытие для футбольного поля

Бизнес и экология. Как превратить пластико ...

Вопрос утилизации и переработки пластика и резиновых шин в нашей стране остро стоит давно. Государственная политика в этой сфере только формируется. В последнее время появляются небольшие компании,
16 июля, 14:28
Лето - высокий сезон реставрации

Лето - высокий сезон реставрации

Что и как реставрируют в Петербурге?

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72