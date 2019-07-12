19:23 12 июля, пятница
RSS В избранное
12 июля, пятница, 11:53

Обзор культурных событий Петербурга

Версия для печати

Доброе утро, это включение из Петербурга. Этнографы и полярные капитаны при исполнении служебных обязанностей, кенгуру, заблудившиеся в женской бане, и комары, танцующие при свете полной луны. Все это трогательные персонажи Александра Войцеховского и его выставки "Мой бесконечный друг".

Откуда взялся кенгуру в женской бане? Да, просто отстал от поезда и перепутал баню с вокзалом. Александр Войцеховский знает ответы на самые невероятные вопросы, потому что сам их создает. Своими картинами-историями о циркачах, муравьедах  и врачах. Александр 10 лет проработал врачом "скорой помощи", картинки рисовал на досуге и дарил друзьям. 24 года назад по инициативе друзей случилась первая выставка, и с тех пор уже более 70-ти персональных - по всему миру.     

Александр Войцеховский, художник: "Вот я мне кажется, яочень похож на комара. В иные минуты меня и ветром может сдуть: помню, как сестра кричала мне: "Почему ты выходишь на проезжую часть? Ведь красный свет горит!". Она не поняла, что меня просто сдуло туда, подул легкий ветерок, и меня выдуло туда.

Выставка Александра Войцеховского "Мой бесконечный друг" в галерее "Мольберт" - до воскресенья, надо успеть!  

Юбилейный 15-й фестиваль "Петроджаз" в Петербурге будет насыщенным событиями и звездами, обещают организаторы. Две площадки, на которых будут работать  два дня подряд по восемь часов более 250 музыкантов со всего мира. США, Германия, Франция, Израиль, Латвия и регионы России: джаз прозвучит даже на Хакасском языке.

Иннокентий Волкоморов, президент фестиваля "Петроджаз": "Из США будет потрясающий состав: Quinn DeVeaux - афроамериканский музыкант, который играет корневой джаз, когда он еще не полностью отошел от музыки кантри". 

В субботу и воскресенье с 14 до 22 – на площади Островского, юбилейный фестиваль "Петроджаз" "задаст джазу" всему Петербургу. 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
10 июля, 15:05
Французский подход и русская любовь - творческие будни художника Жерома Поно

Французский подход и русская любовь ...

Любить и творить в Петербурге - будни французского художника Жерома Поно.
Вчера, 11:19
Кто построил краболов? Где производят знаменитые на всю страну лодки и реализовывают национальные проекты?

Кто построил краболов? Где производят ...

Самая знаменитая лодка нашей страны и первый отечественный краболов - что строят на верфях города Отрадное?

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72