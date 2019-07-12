Обзор культурных событий Петербурга

12 июля, пятница, 11:53

Доброе утро, это включение из Петербурга. Этнографы и полярные капитаны при исполнении служебных обязанностей, кенгуру, заблудившиеся в женской бане, и комары, танцующие при свете полной луны. Все это трогательные персонажи Александра Войцеховского и его выставки "Мой бесконечный друг".

Откуда взялся кенгуру в женской бане? Да, просто отстал от поезда и перепутал баню с вокзалом. Александр Войцеховский знает ответы на самые невероятные вопросы, потому что сам их создает. Своими картинами-историями о циркачах, муравьедах и врачах. Александр 10 лет проработал врачом "скорой помощи", картинки рисовал на досуге и дарил друзьям. 24 года назад по инициативе друзей случилась первая выставка, и с тех пор уже более 70-ти персональных - по всему миру.

Александр Войцеховский, художник: "Вот я мне кажется, яочень похож на комара. В иные минуты меня и ветром может сдуть: помню, как сестра кричала мне: "Почему ты выходишь на проезжую часть? Ведь красный свет горит!". Она не поняла, что меня просто сдуло туда, подул легкий ветерок, и меня выдуло туда.

Выставка Александра Войцеховского "Мой бесконечный друг" в галерее "Мольберт" - до воскресенья, надо успеть!

Юбилейный 15-й фестиваль "Петроджаз" в Петербурге будет насыщенным событиями и звездами, обещают организаторы. Две площадки, на которых будут работать два дня подряд по восемь часов более 250 музыкантов со всего мира. США, Германия, Франция, Израиль, Латвия и регионы России: джаз прозвучит даже на Хакасском языке.

Иннокентий Волкоморов, президент фестиваля "Петроджаз": "Из США будет потрясающий состав: Quinn DeVeaux - афроамериканский музыкант, который играет корневой джаз, когда он еще не полностью отошел от музыки кантри".

В субботу и воскресенье с 14 до 22 – на площади Островского, юбилейный фестиваль "Петроджаз" "задаст джазу" всему Петербургу.