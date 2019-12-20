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20 декабря, пятница, 12:46

Обзор культурных событий Петербурга

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В Петропавловской крепости накануне Нового года традиционно открывается Фестиваль ледовых скульптур. 230 тонн льда в руках скульпторов превратились в настоящую ледовую сказку. На Первом канале обзор культурных событий города.

На Фестивале ледовых скульптур представлены персонажи из известных фильмов, сериалов и сказок. А так же копии знаменитых символов Петербурга. Фестиваль открывается завтра и продлится до 9 февраля.

В музее истории религии открывается выставка "Стоп! снято!". Посетителям впервые представят подлинные предметы разных религий, ставшие в советское время экспонатами музея, а затем использованные кинематографистами в качестве реквизита. Например, вот эту икону 17 века можно увидеть в фильме Михалкова "Очи черные". А этот нательный крест в картине Владимира Петрова "Петр Первый". Проект "Стоп! Снято!" - это своеобразный эксперимент, в котором организаторы постарались показать взаимоотношение советского кинематографа и религии. Выставка продлится до 2 марта.

Дед Мороз из Великого Устюга даст официальный старт новогодним праздникам в Санкт-Петербурге.  В субботу он сначала поздравит маленьких пациентов в больницах города и  центре для детей-сирот. А затем отправится на Дворцовую, где в 17.00 начнётся праздничная интерактивная программа. На площади персонажи любимых мультфильмов проведут весёлые конкурсы среди юных зрителей. А в шесть вечера главный волшебник страны  прилетит на волшебном самолёте, зажжёт огни на городской ёлке и тем самым откроет программу новогодних праздников в Северной столице. В это же время с Дворцовой площади стартует забег Дедов Морозов.

В Петербургской филармонии продолжается фестиваль "Площадь Искусств". В этом году он проходит в 20 раз. И юбилейная программа насыщена именами звезд мирового уровня.. Так, сегодня здесь  выступит американский скрипач Джошуа Белл. Исполнитель играет на скрипке работы Страдивари. Концерт пройдет в Большом зале петербургской филармонии сегодня вечером, начало в 20.00.

Уже сегодня в цирке Чинизелли начинается новогодняя сказка - премьера спектакля "13 месяцев. Волшебные фонтаны". Известную пьесу Маршака переделали на новый лад – смена времен года теперь  происходит при помощи водного шоу. Представление по мотивам любимой истории на стыке разных жанров  создала потомственная артистка цирка Дарья Костюк.
Велоакробаты, номера с попугаями, и, конечно же, уникальные трюки с хищниками. Роль 13-го месяца досталась обладателю "Серебряного клоуна" Владу Гончарову. По сюжету, злая волшебница заколдовывает Месяц радости и счастья и насылает на него львов.
Новогодняя сказка в Цирке на Фонтанке будет идти до 19 января.


Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. 1 канал. СПБ

 

 
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