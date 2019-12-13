13 декабря, пятница, 11:11

Лишь на мгновение вечно ускользающая тайна Синей птицы станет простой и понятной. Но чтобы ее разгадать, предстоит преодолеть магический лабиринт. В Шереметевском дворце открылась детская интерактивная выставка «Тайна Синей Птицы». Толчком к вдохновению послужили исторические артефакты. На Первом канале традиционный обзор культурных событий Петербурга.

Сто десять лет назад премьера спектакля "Синяя птица" состоялась в Москве, во МХаТе. Спектакль имел оглушительный успех и долгие десятилетия оставался в репертуаре. Он завораживал фантастическим действом, небывалыми декорациями и изобретательными костюмами, копии эскизов которых и вплетены в фантазийное пространство лабиринта, который стоит пройти не только детям, но и их родителям. Детская интерактивная выставка "Тайна Синей Птицы" открылась в Шереметевском Дворце и продлится до 23 марта.

Фестиваль, задуманный маэстро Юрием Темиркановым, продолжает традиции петербургских великосветских зимних сезонов с блестящими балами, выставками и концертами. Начинает работу Двадцатый международный зимний фестиваль "Площадь искусств". Открытие пройдет в Большом зале Петербургской филармонии. В программе выступление академического симфонического оркестра филармонии, за дирижерским пультом будет обладатель двух премий Grammу Шарль Дютуа. Двадцатый международный зимний фестиваль "Площадь искусств" откроется завтра вечером в Большом зале Филармонии и продлится до 24 декабря.

Премьера в Александринском театре. Спектакль "Маяковский. Баня". Правда, в этот раз на большой сцене. Дело в том, что режиссер Николай Рощин во второй раз обращается к этой пьесе. Два года назад он ставил этот спектакль на новой сцене Александринки. Постановка на исторической сцене решена заново, с новой сценографией и интерпретацией пространства. Однако мейерхольдовские образы, цирк и трагическая карнавальность остались. Премьерные показы спектакля "Маяковский. Баня" сегодня, завтра и в воскресенье на основной сцене Александринского театра.

За три столетия лицо Петербурга постоянно менялось. С каждой новой эпохой уходили в небытие целые пласты петербургской городской культуры. Но память о них живет в фотографиях, картинах, сохранившихся элементах отделки. Многие храмы, улицы, переулки покоятся под новыми зданиями, дорогами, площадями. Но на этой выставке можно увидеть то, что давно, казалось, забыто. Она так и называется "Город, потерянный во времени. Утраченные адреса Петербурга". Выставка "Город, потерянный во времени. Утраченные адреса Петербурга" проходит в особняке Румянцева и продлится до 14 июня.

На сцене театра "Санкт-Петербург Опера" премьера оперы Александра Даргомыжского "Эсмеральда", написанной им на свое же либретто по мотивам романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Эта постановка не лишена суровой поэзии той эпохи, однако проблемы главных героев будут знакомы и понятны человеку двадцать первого века, обещают создатели, ведь они вечны. Премьерные показы оперы "Эсмеральда" 14 и 15 декабря в камерном музыкальном театре "Санкт-Петербурга Опера".

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.