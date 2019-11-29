Обзор культурных событий Петербурга

29 ноября, пятница, 12:40

Семья Римского-Корсакова в объективе фотокамеры. В Мемориальном музее-квартире на Загородном проспекте открылась выставка, где представлены уникальные кадры и снимки. Например, здесь можно увидеть, как выглядело имение в Любенске, о котором Николай Андреевич долго мечтал, но приобрел только в конце жизни. На Первом канале обзор культурных событий города

Эти редкие семейные снимки более ста лет хранились у потомков композитора. 198 кадров на стекле и фотопленке, среди которых особенно ценные 17 цветных диапозитивов 1913 года, они были переданы музею только в этом году. И вот теперь большая часть из них представлена на экспозиции.

Живописные пейзажи, сцены летнего отдыха семьи, трогательные портретные и сюжетные снимки детей и взрослых — на этих кадрах можно проследить за разными моментами жизни разветвленной семьи композитора. Выставка будет открыта в музее почти год – до октября будущего года.



"Приют комедианта" продолжает экспериментировать с соединением балетного и драматического театра — "Три товарища" станет второй балетной постановкой в репертуаре. Если в спектакле "Солярис" хореограф Юрий Смекалов объединял артистов академического балета и танцовщиков современных направлений, то в новом проекте впервые с ними на одну сцену выйдут еще и драматические артисты.

Премьерные показы спектакля "Три товарища" пройдут на сцене театра "Приют Комедианта" 30 ноября и 1 декабря .



Молодой талантливый певец из Казахстана, обладатель уникального голоса диапазоном в шесть октав впервые выступит сегодня в Санкт-Петербурге! Димаш Кудайберген даст сольный концерт в Ледовом дворце. В программе лучшие композиции из проекта "I am a singer", композиции Игоря Крутого и популярные народные казахские песни.

Димаша называют одним из самых феноменальных исполнителей десятилетия - певец демонстрирует немыслимую технику бельканто, которая раскрывает все грани певческого таланта. В концерте прозвучат композиции на казахском, русском, английском и других языках. Начало концерта в 19.30



Опера в одиннадцать шахматных ходов с одним антрактом - история девочки, дерзнувшей заглянуть по ту сторону зеркала и оказавшейся в таинственном и манящем мире, - в эти выходные на сцене театра "Зазеркалье". Режиссер спектакля Александр Петров говорит о неслучайном выборе кэрролловской сказки.

Премьерные показы "Алисы" пройдут в эти выходные на сцене театра "Зазеркалье". Начало спектакля в 12.00.



Театр балета имени Леонида Якобсона готовит премьеру балета "Пиковая дама" по мотивам повести Пушкина на музыку Чайковского. Новая постановка будет посвящением великому русскому поэту в год его 220-летнего юбилея. Над созданием спектакля работает международная творческая команда.

Спектакль пройдет 5 декабря на сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова .



Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.