Обзор культурных событий Петербурга

22 ноября, пятница, 11:42

"Старый Петербург. Столица и окрестности." Выставка с таким названием в особняке Румянцева — настоящий подарок для любителей старины. Более 150 картин художников-любителей и профессионалов, писавших наш город конца 19 - начала 20 века.

"Из окна моей квартиры" — назвал эту наивную картину генерал Мазараки, писавший сей вид Покровской площади два года. На холсте видна церковь Покрова, которая до наших дней не сохранилась. Город на выставке можно увидеть глазами Бенуа и Беггрова, Калмыкова и Садовникова, многие работы из фондов изобразительных материалов представлены впервые, например, запечатленный в 1869м году придворным художником Михаилом Зичи вечер Живых картин, устроенный в Аничковом дворце будущим императором Александром третьим.

До 31 марта в особняке Румянцева — можно увидеть, каким был Петербург и его пригороды на выставке Старый Петербург. Столица и окрестности.

Балет—притча, жанр сам по себе редкий. Драмбалет по рассказу современного писателя Вячеслава Заренкова "Три маски короля" к тому же поставлен хореографом Юрием Смекаловым для одной из самых мощных балетных трупп за пределами столицы — Самарского театра. Романтическая история любви правителя и размышление о социальных масках и бунтарях, жаждущих победить систему - все это в сопровождении живого оркестра и электронных композиций. "Три маски короля" — мировая премьера - сегодня, на сцене Мариинский—2.

В театре Комиссаржевской летают стулья, светильники и комоды… В сны Ильи Ильича Обломова о прекрасной и безмятежной жизни вторгается явь, которая, по-мнению режиссера спектакля "Обломов", Леонида Алимова, характеризует героя романа Гончарова, как счастливого человека. Его любили друзья, женщины, он жил как рантье — о чем мечтают нынче многие. И хотя прошло 160 лет со дня написания романа, у Обломова юбилей, но он вполне современный герой.

23, 24 ноября — премьера спектакля "Обломов" в Театре Комиссаржевской.

Актер Сергей Безруков для своей новой режиссерской постановки выбрал необычный жанр. Караоке—спектакль. Спектакль—праздник к 90-летнему юбилею Шукшина по его повести "Энергичные люди" — ностальгия по советским временам и в то же время - попытка с юмором взглянуть на свое прошлое и увидеть в нем черты настоящего.

Сегодня, в 19.00 в ДК Выборгский, караоке—спектакль "Энергичные люди".

В большом драматическом театре появился Фанерный театр в честь 100—летия БДТ, его первого художественного руководителя, Александра Блока и лучших художников страны, которые в 20—е годы создавали БДТ. Потому основу юбилейной программы современного искусства в Фанерном театре составят Билл Виола и Ян Фабр — художники с мировыми именами, создающие новые театральные формы.

"Архитектон Тета" звуковая скульптура Бориса Филановского, российская и мировая театральные премьеры Яна Фабра, выставка—инсталляция Пьер Кулибёфа — с24 ноября по 29 декабря — сразу на всех площадках Большого драматического театра.