Обзор культурных событий Петербурга

18 октября, пятница, 14:06

"Небесные покровители российской армии и флота", так называется выставка, открывшаяся в Центральном военно-морском музее.

Такой выставки в Центральном военно-морском музее не было никогда. Несмотря на кажущуюся очевидность темы - образы великих военачальников прошлого, причисленных к лику святых защитников Отечества, она никогда не становилась центром отдельной экспозиции.

Открытию выставки предшествовала подготовительная работа, объединившая Министерство обороны и Министерство культуры нашей страны, несколько благотворительных фондов и общественных организаций. Как результат, посетители могут оценить более 300 работ, как современных художников, представляющих десятки регионов России, так и музейные экспонаты и предметы декоративно-прикладного искусства, посвященные военно-морской истории нашей страны и небесным покровителям ее воинства.

На сцене театра "Мюзик-холл" премьера - оригинальный мюзикл "Шелк", созданный по мотивам одноименного романа итальянского писателя Алессандро Барикко. В центре действия - необычный любовный треугольник и попытка соединить экзотичный мир Японии и утонченность Франции.

Авторы мюзикла постарались уделить пристальное внимание всем элементам шоу: от оригинальной музыки и танцевальных номеров, до необычной сценографии и видео контента, который сопровождает действие. Премьерный показ на сцене театра "Мюзик холл" сегодня вечером, а также 19 и 20 октября

В голубом зале музея Российской академии художеств открылась выставка известного немецкого художника-абстракциониста Хельмута Кизеветтера. Его работы необычны: выполнены в специальной авторской технике, которая превращает полотно в объемное изображение с причудливой игрой теней и красок. На создание одной картины уходит до полугода работы. К тому же, автор принципиально не дает им названий.

Увидеть работы немецкого художника можно до 27 октября в Голубом зале музея Академии художеств на Университетской набережной.

В большом концертном зале "Октябрьский" 24 октября пройдет традиционный гала-концерт "Праздник романса "Петербургская осень". Городские и цыганские романсы, песни из кинофильмов, а также современные романсы и лирические песни прозвучат в исполнении популярных артистов российской эстрады. На сцену выйдут настоящие мастера жанра: Сергей Рогожин, Юрий Лаптев, Дмитрий КОвзель, Андрей КосИнский, Наталья Михайлова, Ирина Матаева и многие другие. Начало концерта в 19.00.

Еще одна премьера ждет зрителей в эти дни. Спектакль "Странная миссис Сэвидж" по пьесе Джона Патрика в постановке Александра Кузина станет бенефисом народной артистки России Татьяны Ткач.

Сказка для взрослых со счастливым концом про человека, который спешит делать людям добро. Премьерные спектакли сегодня и завтра в Театре на Литейном. Начало в 19-ть часов.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.