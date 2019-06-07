Обзор культурных событий Петербурга

07 июня, пятница, 12:19

"Генеративно-состязательная нейросеть, машинные алгоритмы и big data - могут ли все эти слова иметь отношение к искусству? Ответ - на выставке "Искусственный интеллект. Диалог культур", которая открылась накануне в Главном штабе Эрмитажа. Об этом и других событиях культурной жизни Петербурга - в репортаже на Первом канале.

Большинство арт-объектов - это результат обработки обширных баз данных с помощью технологий искусственного интеллекта, наделённого способностью к воображению и критическому осмыслению полученной информации. 14 художников из 10 стран представили свои работы для этой полуэкспериментальной выставки.

Выставка, ставшая частью культурной программы Петербургского экономического форума, проходит в рамках проекта о мировом современном искусстве "Эрмитаж 20/21" и продлится до 7 июля.

В Михайловском замке накануне открылась выставка известного китайского художника, преподавателя, куратора, исследователя и критика Сюй Цзяна "Восточные подсолнечники". Этот цветок, представленный на выставке во всём его многообразии, демонстрирует связь поколений, мечты, жизненные принципы китайского народа.

Сюй Цзян выставляется в Михайловском замке впервые, но с нашим городом его связывает многое: его преподаватель и многие ученики являются выпускниками Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Выставка продлится до 8 июля.

Искусство выходит на улицы: в Тележном переулке открылась выставка известного петербургского художника Александра Шишкина-Хокусая - его работы в мае были с успехом представлены на 58-й Венецианской биеннале в Российском павильоне.

Экспозиция будет открыта до конца месяца. Инициатором проекта выступила недавно созданная ассоциация "Староневский проспект", в неё вошли компании из индустрии моды, которые открыли свои магазины от площади Восстания до площади Александра Невского, и теперь планируют провести целую серию открытых локальных проектов.

На следующей неделе в Петербурге пройдет ежегодный Фестиваль цветов, который в этом году посвящён году театра. В программе - интерактивные площадки на Перинной линии, парад цветов на Невском проспекте, большой гала-концерт с участием симфонического оркестра и солистов мировой оперной сцены, а также цветочные арт-объекты под открытым небом.Подробности - в социальных сетях проекта.

В театре "Зазеркалье" поставили оперу Чайковского "Евгений Онегин", которая в этом году отмечает 140 лет со дня первой премьеры в Малом театре - на сцене тогда играли студенты Московской консерватории. С тех пор своё прочтение этого произведения создал практически каждый театр, но "Евгений Онегин" продолжает привлекать зрителей.

Премьера "Евгения Онегина" в театре "Зазеркалье" 8 и 30 июня.

Михаил Шаль, Олег Подъячев, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев - Первый канал, Санкт-Петербург.