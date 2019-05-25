Обзор культурных событий Петербурга

24 мая, пятница, 12:59

На Дворцовой монтируют люстру — значит День города близок! А вместе с ним и традиционный концерт «Классика на Дворцовой» — в последнее воскресенье мая.

Люстра взлетает ввысь, ретро-автомобиль с уважением подвозят на отдельном авто – ему тоже предстоит выехать на сцену. А к выступлению готовится высшая вокальная лига – так назвали организаторы состав исполнителей, среди которых признанные имена – Вероника Джиоева и Ильдар Абдразаков , а также Артуро Чакон Крус, Алексей Лавров, Мария Мудряк. Симфонический оркестр Михайловского театра, Театр "ТОДЕС" и балет Леонида Якобсона, лучшая музыка в сердце Петербурга - 26 мая "Классика на Дворцовой".

"Женщина Змея" Карло Гоцци – это фьяба, то есть сказка для взрослых. Мы взяли на себя такую ответственность – увлечь в наше прагматичное время взрослых людей сказкой, - заявил режиссер Григорий Дитятковский. Для этого они с художником Эмилем Капелюшем, создали подвижное пространство для превращений, где, как во времена Гоцци, актеры будут импровизировать в рамках захватывающего фантастического сюжета сказки. Премьера спектакля "Женщина-змея" по сказке Карло Гоцци – сегодня и завтра в Театре Комиссаржевской.

Если вы привыкли слушать композиции ради мелодии — новая музыка потребует привыкания. Точнее, медитативного погружения в нюансы звукового пространства, которое дарит целый спектр ощущений. Фестиваль Новой музыки в 6-й раз в Петербурге. На лучших площадках города самые продвинутые музыканты из 15 стран мира представляют слушателям мировые премьеры, а для сочинителей проводят "Композиторские курсы".

Книжный салон проходит в Петербурге в четырнадцатый раз. Встречи с писателями, книжные новинки от более чем двухсот издательств России, две сцены – на Манежной площади и Малой садовой, на которых петербургские театры представят фрагменты спектаклей, а известные музыканты – концертные выступления. До 26 мая в Михайловском манеже – Книжный салон.

27-й музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" открылся в Северной столице. С 22 мая по 21 июля Белые ночи в Петербурге на сцене Мариинки встретят Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Денис Мацуев, Даниил Трифонов, лучшие из лучших. А главной премьерой уже сегодня вечером станет опера Джакомо Пуччини "Девушка с Запада".

Анастасия Тамило. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.