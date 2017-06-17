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16 июня, пятница, 14:21

Обзор культурных событий Петербурга

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Детали оформления дворца, памятники, ритуальные и бытовые предметы эпохи царицы Нефертари Древнего Египта впервые привезены в Россию. Экспонаты, большинство которых найдены в ходе раскопок, - часть коллекции Египетского музея в Турине. Они и представлены в Эрмитаже.

"Нефертари и Долина Цариц" - так называется выставка, накануне открывшаяся в Эрмитаже. Центральное место экспозиции занимают предметы из гробницы супруги Рамсеса II — царицы Нефертари. Усыпальница была обнаружена в начале XX столетия в Долине Цариц экспедиционной группой Египетского музея. К сожалению, ещё в древности гробница была разграблена, и потому до нас дошло не так много объектов погребального инвентаря. Также в экспозицию входят скульптурные портреты царей, фрагменты саркофагов, папирусы, сосуды, украшения и орудия труда, позволяющие составить некоторое представление о культуре Нового царства.

Андрей Большаков, Куратор выставки, заведующий сектором Древнего Востока Государственного Эрмитажа:

"Здесь масса всего интересного, какой-то один выбрать трудно. Но если из уникального, то это текст судебного протокола по поводу заговора и убийства Рамсесе III."

Выставка «Нефертари и Долина Цариц» проходит в Эрмитаже и продлится до 10 января.

Премьера в театре «Зазеркалье». Там представляют свою версию знаменитой истории любви «Кармен», основанную на произведениях классиков. История о любви драгуна Хозе к испанской цыганке Карменсите была опубликована в 1845 году. Интерес к драме, описанной Мериме, не утихает до сих пор и продолжает вдохновлять современных режиссёров. В своей постановке театр «Зазеркалье» представляет собственную трактовку великого сюжета.

Александр Петров, Режиссер-постановщик, Народный артист России:

"Мы берем первую редакцию, что достаточно редкая вещь. Это редакция с диалогами, которая была сделана самим Бизе.."

Премьера оперы «Кармен. История страсти» сегодня вечером в театре «Зазеркалье».

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 

 
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