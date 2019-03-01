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01 марта, пятница, 11:23

Обзор культурных событий Петербурга

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Что есть уродство — что красота, и насколько вообще эти категории актуальны для современного искусства? Этим вопросам посвящена экспозиция выставки "Красота: плюс - минус", открывшаяся в Манеже. О самых ярких событиях культурной жизни Северной столицы — на Первом канале.

"Красота: плюс - минус" (от античности до китча) - выставка в ЦВЗ "Манеж"

"Музыка в темноте" - в Мюзик-Холле

Итоги театральной премии "Прорыв" и офф-программа на Новой сцене Александринского театра

"Короли контрабасов" выступят в Малом зале Филармонии

"Современное кино Китая" - фестиваль в кинотеатре "Аврора"

 

Анастасия Тамило. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 
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