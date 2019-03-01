Обзор культурных событий Петербурга

Что есть уродство — что красота, и насколько вообще эти категории актуальны для современного искусства? Этим вопросам посвящена экспозиция выставки "Красота: плюс - минус", открывшаяся в Манеже. О самых ярких событиях культурной жизни Северной столицы — на Первом канале.
"Красота: плюс - минус" (от античности до китча) - выставка в ЦВЗ "Манеж"
"Музыка в темноте" - в Мюзик-Холле
Итоги театральной премии "Прорыв" и офф-программа на Новой сцене Александринского театра
"Короли контрабасов" выступят в Малом зале Филармонии
"Современное кино Китая" - фестиваль в кинотеатре "Аврора"
Анастасия Тамило. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.