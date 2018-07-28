Обзор культурных событий Петербурга

27 июля, пятница, 13:44

41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов , более четырех тысяч военнослужащих всех флотов. Главным событием этих выходных в северной столице станет военно-морской парад, который 29 июля пройдет одновременно в Петербурге и в Кронштадте.

Главный военно-морской парад начнется в 11 .00 на Сенатской площади с выноса реликвии флота - Андреевского флага линкора Азов, который прославился, одержав одну из первых эффектных побед российского флота — одолел сразу пять турецких кораблей. Копию этого исторического флага поднимут на шпиль Адмиралтейства, после чего начнется действо на воде. Сначала корабли, пришвартованные вдоль петербургских набережных, поприветствуют верховного главнокомандующего. Затем ровным строем пройдут по Неве десантные, ракетные катера, противолодочные корабли и тральщики. Эстафету у них перехватит морская авиация - самолеты и вертолеты пролетят в день ВМФ на очень низкой высоте, прямо над центром Петербурга

После акватории Невы праздник продолжится на Дворцовой площади. В 14.00 каждый желающий сможет принять участие в видео-экскурсии: на больших экранах оживет история военно-морского флота России. А затем начнётся праздничный концерт, который завершится народным караоке....

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.