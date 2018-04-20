Обзор культурных событий Петербурга

Новое выставочное пространство Северной столицы, франко-российский проект детского творчества, а также другие события культурной жизни Петербурга в нашем традиционном обзоре.
Порт Севкабель - выставка петербургских художников "Lingwe Universala"
"Здравствуйте, я ваша тетя!" - гастроли московского театра "На Басманной" в ДК Горького
Международный детский проект "Город у моря" - к 20-летию побратимских связей между Петербургом и Ниццей
"Павел Первый - покровитель искусств" - концерт проекта "Музыка российской государственности"
Премьера фильма "Тренер"
Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.