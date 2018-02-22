Обзор культурных событий Петербурга

22 февраля, четверг, 12:34

Вот с этого декрета и началась история Красной Армии. Считается, что именно 23 февраля началась массовая запись добровольцев в отряды вновь сформированных вооруженных сил. Сегодня, сто лет назад, 23 февраля отмечается День защитника Отечества и накануне мужского праздника в артиллерийском музее открылась выставка, посвященная этой теме.

.Наган Чапаева, кинжал Котовского, шашка Говорова... На выставке в артиллерийском музее представлено все, с чем воевали наши солдаты и что было в арсенале их противников – знаменитые «мосинки» и «манлихеры», «маузеры» и «наганы», «винчестеры» и «вальтеры». А также неотъемлемые атрибуты солдатской жизни – котелки, фляги, пехотные лопатки и ножницы для резки колючей проволоки. Экспонаты рассказывают обо всех этапах истории создания Красной Армии.

Федор Зорин – Начальник выставочного отдела:

"Мы показали очень большое количество и форму одежды, около 20 манекенов, это вообще самое большое количество, которое мы выставляли, и личные вещи героев, и мемориальные вещи. Мы хотели показать историю развития Красной Армии, с чего она зарождалась и к чему пришла."

Знаменитые "комиссарские пыльные шлемы", о которых пел Булат Окуджава, а также шинели и гимнастерки, куртки и кители. На стенах портреты советских военачальников, агитационные плакаты и лозунги о призыве в Армию. Каждый экспонат – реликвия своего времени. Всего на выставке представлено около 300 предметов из фондов музея.

В музее Академии художеств открылась выставка «Нина и Никита». Талантливые петербургские живописцы - мать и сын – представляют публике свой взгляд на мир. Умение увидеть сложное в обыденном, ясность и гармонию в сумбурном, а порой и трагическом дне. Герои Нины — женщины, девушки, дети. Акцент с внешних событий перенесён на глубокие чувства и переживания. Никита рассказывает о мире мужчин — исследователей и романтиков. В сценах из обыденной жизни: рыбалке, охоте, - он показывает, как важно оказаться один на один с миром одушевленной природы, почувствовать подлинную ценность жизни.

Нина Рыжикова - Художник:

"Мы решились выставиться вместе именно потому, что по моему мироощущению у нас много параллелей в творчестве, много каких-то схожих представлений, интонаций, что-то даже в художественном языке есть общее. "

Никита Могилевцев – Художник:

"Это взгляд мужской и женский на одни и те же вещи, то есть радость от маленьких событий. Я думаю, это нас и объединяет."

На экспозиции представлено около 150 работ. Большей частью живопись, а также акварели и рисунки.. Выставка продлится до 18 марта.

Портрет человека в первую минуту после рождения... В музее современного искусства "Эрарта" открылась выставка «Прибытие». Петербургские фотографы Юрий Молодковец и Александр Артемов представляют публике фотографии младенцев, причем не беззащитных новорожденных, а сильных, мощных существ, пришедших на землю со своими целями и задачами. Разгадать судьбу и характер героев на снимках – одна из главных эстетических задач этого проекта.

Александр Артемов – Фотограф:

"Мы и хотели их сфотографировать так, будто это не лежачие младенчики, а равные нам. Позы они принимали сами, они не понимали, что с ними происходит, но они получились, будто они позируют, и все это осмысленно происходит."

Юрий Молодковец – Фотограф:

"Ежесекундно на землю приходит огромное количество новых людей, которые что-то сделают в этом мире, что они сделают - большая загадка, и вглядываясь в эти лица, можно только предугадывать, с какими они целями приходят. Понятно, что приходят личности – сильные личности, которые заменят нас в какой-то момент и будут отвечать за этот мир."

На экспозиции представлены портреты 29 младенцев. Выставка продлится до 17 марта.

В Петербурге стартовал пятый детско-юношеский хоровой чемпионат мира. На смотр в этом году приехали полторы тысячи участников из России, Китая, Финляндии, Белоруссии, Казахстана, Латвии и Молдавии. Главной целью мероприятия организаторы считают поддержку юных талантов и привитие детям любовь к певческой культуре. Всех участников разделят на возрастные категории. В конкурсе могут участвовать с семи до 25 лет.

Игорь Матюхов – Художественный директор чемпионата:

"С этого года у нас впервые созданы для победы всех категорий участников – детской, средней и взрослой. Раньше был один Гран-при, и малыши всегда оставались обиженными, а в этом году мы учредили три Гран-при для всех категорий. И я надеюсь, что в этом году будет объективнее и радостнее для детей."

Чемпионат продлится до 25 февраля. Каждый день на различных площадках города состоится смотр конкурсантов. Вход для всех свободный.

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская . Первый канал. Петербург.