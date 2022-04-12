О необычных техниках петербургских фотографов и секретах плёночной фотографии

12 апреля, вторник, 14:29

Может ли современная цифровая фотография полностью заменить аналоговую? Ту самую, сделанную на пленочный фотоаппарат? Оказалось что нет. Это доказывают работы представленные на выставке, открывшейся накануне в Культурно-выставочном центре Высшей школы технологий и энергетики.

Особенность плёнки - это материальный результат творчества, который можно потрогать, повесить на стену. Каждая аналоговая фотография не имеет фильтров и в неё невозможно внести какие-либо правки. И благодаря этому фотограф становится настоящим художником. Подробнее о работах петербургских фотохудожников в нашем репортаже.

Евгений Борисов, Линда Черкасова, Даниил Кушнеревич, Владимир Пивнев, Первый канал Санкт-Петербург.