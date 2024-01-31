О книгах и архитектуре Петербурга через ароматы. Каким видят наш город парфюмеры?

31 января, среда, 14:33

Чем пахнет Петербург? Опавшей листвой, сиренью, корюшкой, и много чем еще, что делает город для кого-то родным, безошибочно узнаваемым по возвращении, а для кого-то — незабываемым. И такой человек потом долго вспоминает у себя на родине тихие улочки с уютными кафе.

Петербургские парфюмеры создали уже несколько обонятельных версий города в различных форматах, от духов до ароматизаторов воздуха. Как это звучит?

Виктория Федорова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург