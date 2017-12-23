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22 декабря, пятница, 11:22

Новогодние елки в Аничковом дворце, «Щелкунчик» Ильи Авербуха, новая цирковая программа с участием индийских слонов - в обзоре культурных событий Петербурга

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В Петербурге начался сезон новогодних елок. Так, в Аничковом дворце уже создали праздничную атмосферу и подготовили три программы для разного возраста, в том числе мюзикл для старших школьников, где главные роли вместо Деда Мороза и Снегурочки исполнят спортсмен и победительница олимпиад.

Мюзикл о яркой жизни школьников и первой влюбленности как альтернатива новогодней сказке. В Городском дворце творчества юных постарались сделать елку интересной даже для 15-летних подростков. Участники шоу «Следуй за мечтой!» – воспитанники творческих коллективов дворца  и профессиональные артисты.

Егор Демченко, Режиссер спектакля:

"Это история про пару с разными интересами, их объединяет любовь к музыке… "

В программах для младшего школьного возраста, конечно, будут и сказочные персонажи, и Дед Мороз. «Сказки без границ» - это яркая и веселая история, большая развлекательная программа и захватывающие аттракционы в фойе. Первые представления начнутся сегодня и продлятся до 6 января.

85-летию Родиона Щедрина посвятят концерт-закрытие фестиваля «Площадь искусств». Произведения одного из крупнейших композиторов эпохи исполнит симфонический оркестр филармонии под руководством Юрия Темирканова и Николая Алексеева.

Лев Клычков, Концертмейстер Заслуженного коллектива России:

"Эта музыка невероятно яркая… Щедрин - прямой последователь Стравинского по образности, красочности..."

Родион Щедрин сыграл в Петербургской филармонии немало премьер: оперы «Не только любовь», «Боярыня Морозова» и «Анна Каренина». В программе концерта 24 декабря произведения разных...

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 
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