Соглашение между Ленинградской областью и ОАО «РЖД». Книжный салон на Дворцовой площади. Петербург готов к Евро 2020. Медного всадника отмыли ко Дню города. Новое городское пространство

27 мая, четверг, 09:17

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Губернатор Ленинградской области и глава Октябрьской железной дороги накануне заключили соглашение о сотрудничестве на ближайшие четыре года. Договорённости были достигнуты по ряду ключевых совместных проектов.В частности, речь идёт о строительстве двадцати одного нового пешеходного перехода, передаче шести виадуков региону и строительстве ещё шести. РЖД вложит около пятнадцати миллиардов рублей в развитие проектов. При этом они важны не только для железной дороги, но и для Ленинградской области.

Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области:

"Была проделана огромная подготовительная работа, которая началась еще в середине прошлого года. Восемь месяцев эта работа продолжалась. И это соглашение настолько выверенное, что мы понимаем, что мы будем делать, в какой период времени и за какие деньги. А главное – кто будет нести ответственность, что тоже очень важно. Ведь когда есть ответственный, есть с кого спросить, будет и реализация".

Петербург на несколько дней вновь стал литературной столицей. Накануне открылся Международный книжный салон. Впервые он проходит на Дворцовой площади, которая сейчас выглядит как большой читальный зал. Программа форума расписана на 4 дня: выставки, круглые столы, дискуссии. Эксперты обсудят проблемы издательского дела, обозначат тренды в современной литературе, и, конечно, главные события — презентации новых книг и сочинений.

Александр Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга:

"В наш город пришел большой праздник – праздник книги. Я хотел бы поприветствовать всех, кто приехал к нам в город. И прежде всего, наших зарубежных гостей. Несмотря на трудности пандемии, они вместе с нами. Хотел бы поприветствовать писателей, издателей из разных регионов нашей страны, которые приехали. И я уверен, что ваши встречи с ними будут яркими, значительными, а для них вдохновенными".

Губернатор Александр Беглов и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов проверили готовность Петербурга к обеспечению безопасности при проведении чемпионата Европы по футболу. На стадионе состоялись тактико-специальные учения военнослужащих и сотрудников Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ. Участники отрабатывали взаимодействие при проведении массовых мероприятий, предупреждении и ликвидации различных нештатных и чрезвычайных ситуаций. Губернатор подчеркнул, что город будет оказывать Росгвардии необходимое содействие в решении вопросов безопасности.

На Арсенальной набережной запускается новое общественное пространство.В производственном цехе, корпусах бывших мастерских и внутреннем дворе завода "Арсенал" разместятся: концертный комплекс на пять тысяч человек, рестораны, бары, выставочные пространства и другие творческие проекты. Здесь будут устраивать большие и важные для города музыкальные события. Обещают концерты мировых звезд. А само пространство станет новой городской точкой притяжения.

Станислав Попов, руководитель арт-пространства:

"Мир путешествий и туризма у очень большого количества людей, десяток миллионов, а то и сотен, строится вокруг путешествий на фестивали, поездок вокруг событий. Поэтому здесь будет большое количество событий, которые привлекут иностранных туристов в частности. Потому что те звезды, которые сюда буду приезжать, они в Европе и мире уже очень популярны. А здесь их ни разу не было, ни разу".

У Медного всадника банный день. Накануне на Сенатской площади ко Дню города отмывали памятник Петру Первому. Процесс этот не такой простой, как кажется на первый взгляд. Сначала статую бережно обработали специальной пеной, а уже затем смыли водой. Специальные моющие средства не содержат агрессивных химикатов, по мнению реставраторов, это может привести к повреждению покрытия монумента. Кстати, уже скоро Медный всадник облачится в строительные леса. Ненадолго его закроют на реставрацию.

Екатерина Макеева, Зав. службы по текущему уходу и содержанию памятников Государственного музея городской скульптуры:

"Памятник будет расчищен уже более тщательнее со стационарных лесов, так же будет проведена полноценная реставрация постамента памятника и отмастки вокруг него. Памятник не будет демонтироваться. Все работы будут произведены по месту".

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.