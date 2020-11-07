Новый ледокол "Виктор Черномырдин" спустили на воду. Петербургские школьники будут учиться очно. В Ленобласти продлены выплаты медикам. В Петербурге принят третий пакет мер поддержки экономики

06 ноября, пятница, 12:08

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Самый мощный дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" сдан в эксплуатацию. Российский флаг подняли в присутствии главы государства. Раньше одни ледоколы отвечали только за проводку судов в арктических водах, другие помогали двигать науку, а третьи использовались на крупных промышленных проектах. Новый ледокол - универсальный, он позволит осуществлять любую из этих работ, причем в сложных погодных условиях.

Евгений Дитрих, Министр транспорта РФ:

"Это судно поистине универсальное, оно позволяет выполнять функции спасательного судна. Оборудовано лифтом для подъема людей со льда. Две вертолетные площадки, ангар для летательных аппаратов, топливозаправщик. Он может выполнять функции пожарного судна. Здесь три лафетных ствола дистанционно управляемых для того, чтобы можно было тушить пожар на судах, буровых и нефтяных платформах".

Школы Петербурга после завершения осенних каникул, продленных до двух недель, вернутся к обычному режиму работы. То есть 9 ноября каникулы завершаться и все ученики продолжат обучение в штатном режиме. Об этом решении накануне сообщили городские власти. Единственным изменением станет право родителей выбрать для своего ребенка дистанционный режим обучения, если они не захотят по каким-то причинам посещать школу.

Ирина Потехина, Вице-губернатор Санкт-Петербурга:

"На портале дистанционного образования будут созданы фактически виртуальные классы. Для каждой параллели будут созданы виртуальные уроки. Их будут вести наиболее опытные, интересные педагоги. По всем основным предметам дети смогут смотреть эти уроки.Там же дети будут получать домашнее задание. Это все будет в первой половине дня. А во второй будет открываться консультационный режим под условным названием "продленка на удаленке"".

Ситуация с коронавирусом в Петербург остаётся напряжённой. Ежедневный прирост заболевших уже перевалил за тысячу человек в день. Пациентов с ковид-19 принимает 18 стационаров, где развернуто больше восьми с половиной тысяч коек. Свободны из них – всего 9 процентов. В ближайшие дни на прием таких пациентов перейдут еще несколько больниц. Между тем плановое лечение горожан не останавливается.

Олег Эргашев, Вице-губернатор Санкт-Петербурга:

"Мы стараемся сохранить плановый объем медицинской помощи, но хочется отметить идет рост в диагностическом плане. Мы развернули 6 лабораторий, достаточно большой охват по городу. В общей сложности мы провели более 4 млн тестов ПЦР у петербуржцев и ежедневно у нас выполняется около 35 тысяч тестов для диагностики ковид".

Ситуация с коронавирусом в Ленинградской области не такая напряженная как в городе. Между тем, Правительство области приняло решение о сохранении региональных доплат к федеральным выплатам врачам и медицинскому персоналу за работу в красной зоне. Так же принято решение о продлении в области оплачиваемых общественных работ. Они стартовали в июне этого года, как одна из мер для стабилизации ситуации на рынке труда в связи с ростом безработицы в период пандемии коронавируса. В работах приняли участие больше полутора тысяч человек, при этом треть из них впоследствии трудоустроились.

Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области:

"Тысяча семьсот человек устроилась на общественные работы по областной квоте - два МРОТ. И что интересно, одна треть из них осталась работать на постоянной основе. Они настолько хорошо отработали и проявили себя, что предприятие предложило им остаться уже на постоянной основе у них работать".

В Петербурге принят третий пакет мер поддержки экономики. Он включает в себя возмещение работодателем части расходов на оплату труда, если они берут на себя организацию общественных работ. Для участников региональных инвестиционных проектов введут налоговые льготы, а для учреждений социально-культурной сферы — продлят льготы на по налогу на имущество. Кроме того, кадастровая стоимость недвижимости пока не изменится.

Евгений Елин, Вице-губернатор Санкт-Петербурга:

"Это значит, что мы оставляем уровень имущественного налогообложения на земельные участки, на объекты недвижимости на том же уровне, который и был. Хотя рыночная стоимость росла и логичнее было бы переоценить. Но это бы привело к существенной налоговой нагрузке. Для нас за два года - порядка 14 млр выпадающих доходов".

Игорь Цыжонов, Антон Голубев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.