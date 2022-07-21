Новые лаборатории для будущих профессий в школах. В Клинике СПБГУ дети с ДЦП могут получить консультацию специалистов. 60 лет трактору "Кировец". Новая экотропа в Ленобласти

21 июля, четверг, 12:13

Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

Шестьдесят шесть петербургских школ получили гранты на создание лабораторий для будущих профессий. Средства, а это 15 миллионов рублей на каждого победителя, выделяются на оснащение предметными кабинетами и лабораториями. Это могут быть: химико-биологические, медицинские или, например, ИТ-классы – всего 8 направлений. Такая система обучения даст ребенку возможность определиться с профессией уже в школе.

Полтора года назад в Петербурге была запущена программа "ПрофСтарт" - новая система предпрофессиональной подготовки. В школах создаются профильные классы по востребованным, высокотехнологичным компетенциям. В проекте участвуют ведущие вузы, крупные промышленные предприятия, научные организации и школы.

В Клинике СПбГУ дети с ДЦП могут получить консультацию лучших специалистов страны. Комплексный осмотр проводят врачи разного профиля. По итогам собирается консилиум и составляется подробный план лечения и рекомендации. Уникальность проекта в том, что все это можно сделать за один день, что особенно важно для детей с особенностями здоровья, особенно иногородних. Программа бесплатная, в ней могут участвовать пациенты со всей России.

Проект Клиники высоких медицинских технологий направлен на пациентов с тяжелыми неврологическими нарушениями: детским церебральным параличом и спинабифида. Причем, в программе нет возрастного ценза, консультацию могут получить и дети, и совершеннолетние.

60 лет назад из ворот Кировского завода вышла первая машина легендарного трактора "Кировец". Она стал первым трактором полностью отечественной разработки, совершившим революцию в сельском хозяйстве. К юбилею исторической модели завод приурочил презентацию современных технологий в машиностроении.

Сейчас мощности завода позволяют ежегодно выпускать более 4 000 машин. Также на Петербургском тракторном заводе открылся Центр компетенций по разработке и производству трансмиссий для сельскохозяйственной, дорожностроительной, коммунальной и железнодорожной техники.

В Петербургском онкоцентре прошла редкая операция. Пациенту восстановили костную ткань и сустав с помощью протеза, напечатанного на 3D-принтере. Это был единственный шанс спасти ему руку, сохранив все ее функции. Данная технология

полностью российская, разработана московскими биоинженерми. Впервые подобную операцию в Петербурге провели три года назад. Постепенно установка напечатанных на 3D-принтере эндопротезов начинает входить в регулярную практику.

В Кургальском заказнике появилась новая экотропа. Общая протяженность маршрута "Долина реки Выбья и Лужская губа" – 4,3 км. Кроме традиционных дорожек, мостов, лестниц, площадок для отдыха здесь размещены уникальные объекты: павильон для усиления звука плеска волн и шума ветра "Рупор", камышовая "Комната тишины", 8-метровая смотровая вышка с укрытием от непогоды и площадкой панорамного обзора.

Новый маршрут в Кингисеппском районе - часть проекта "Тропа-47". Экологическая тропа стала 31-й по счету в Ленинградской области.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург