Полезный отдых. О работе эколагеря в Ленинградской области

16 июля, вторник, 10:24

Каждая лесная экотропа маркируется красно-белыми метками – ориентиры на деревья наносят школьники. А прямо перед ними идёт другая группа, которая расчищает будущую дорогу. Утром ребята работают, а вечером купаются, сидят у костра, поют песни.

Экологический лагерь стоит на берегу Финского залива в местечке Бухта Жёлтая. Скоро на территории этой природоохранной зоны откроется новая экотропа. Её и благоустраивают подростки.

Один день среди волонтёров провела наша съёмочная группа.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.