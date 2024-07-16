Первый канал
Санкт-Петербург
20:44 16 июля 2024, вторник
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16 июля, вторник, 10:24

Полезный отдых. О работе эколагеря в Ленинградской области

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Каждая лесная экотропа маркируется красно-белыми метками – ориентиры на деревья наносят школьники. А прямо перед ними идёт другая группа, которая расчищает будущую дорогу. Утром ребята работают, а вечером купаются, сидят у костра, поют песни.

Экологический лагерь стоит на берегу Финского залива в местечке Бухта Жёлтая. Скоро на территории этой природоохранной зоны откроется новая экотропа. Её и благоустраивают подростки.

Один день среди волонтёров провела наша съёмочная группа.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.

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